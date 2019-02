Totti | Zanetti e Allegri nella ‘Hall of Fame’

calcioweb.eu

(Di martedì 19 febbraio 2019) Si aggiungono altri 11 ingressi eccellenti"Hall of Fame del calcio italiano", istituita nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazione Museo del calcio per celebrare i calciatori che hanno lasciato un segnostoria del calcio. Due novità di rilievo: un premio al fair play dedicato all'ex calciatore della Nazionale Davide Astori e un riconoscimento speciale assegnato a Gianni Brera. Questi i nomi degli 11 premiati: Francesco(giocatore italiano), Javier(giocatore straniero), Massimiliano(allenatore), Antonio Matarrese (dirigente italiano), Nicola Rizzoli (arbitro italiano), Giancarlo Antognoni (veterano italiano), Milena Bertolini (calciatrice italiana), Amedeo Amadei e Gipo Viani (Premi alla memoria), Igor Trocchia (Premio Astori), Gianni Brera (Premio speciale).