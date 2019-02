Server della gleba

I Server americani di Atlas sono stati invasi da carri armati e aerei della Seconda Guerra Mondiale : Gli sviluppatori sono stati costretti a spegnere i loro server in seguito ad un fatto che ha dell'incredibile. Nel piratesco Atlas , sviluppato da Studio Wildcard, nonché i creatori di Ark, sono infatti comparsi all'improvviso, nella notte tra il 17 e il 18 gennaio, carri armati e aeroplani proveniente direttamente dalla Seconda Guerra Mondiale .Come riporta Eurogamer.net infatti a rendere possibile tutto questo sarebbe stata la compromissione ...

Fortnite : questa mattina i Server saranno offline per l'arrivo della patch 7.01 : Grazie alla segnalazione di Fortnite Intel, apprendiamo che nel corso della mattinata di oggi, 11 dicembre, ci sarà la manutenzione programmata dei server di Fortnite.Epic Games ha annunciato tramite Twitter che, a partire dalle ore 11, i server saranno offline per l'arrivo della nuova patch v7.01.Per il periodo della manutenzione, come sempre, non sarà possibile accedere alle modalità Salva il Mondo e Battle Royale.Read more…