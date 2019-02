Laura Chiatti | per lei non è solo un' avventura

gqitalia

: Laura Chiatti wears Dolce&Gabbana at the 'Un'Avventura' Premiere in Rome. #DGWomen #DGCelebs - dolcegabbana : Laura Chiatti wears Dolce&Gabbana at the 'Un'Avventura' Premiere in Rome. #DGWomen #DGCelebs - VoceDiNapoliWeb : L'attrice non trattiene le lacrime quando parla della malattia del marito -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Ha sempre dichiarato che, da grande, avrebbe voluto fare la cantante. E infattiha esordito proprio così, presentandosi a soli 12 anni sul palco del Karaoke (all'epoca condotto da Beppe Fiorello), tirando fuori voce e grinta (un momento diventato cult e visibile su YouTube). Subito a seguire ha inciso due album in inglese (probabilmente andati perduti), mentre nel 1996 vinceva il titolo di Miss Teenager per poi entrare nel mondo della tv nel giro di quattro anni. Da lì in poi non sono mancate comunque le occasioni per cantare (ad esempio per la versione italiana di Rapunzel o come ospite sul palco di Sanremo) , ma ora è arrivata quella in cui ha potuto farlo sul serio, come piace a lei: l'attrice è infatti al cinema con un bel musical intitolato Un', l'attrice innamorata della musicaGetty ...