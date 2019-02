Diciotti | Salvini | “Orgoglioso del governo Lega-M5s Se pensano di mettermi paura con i

Matteo Salvini - il ricatto M5s dopo il voto sul caso Diciotti : cosa vogliono far saltare : ... dopo l'annuncio della ministra per gli Affari regionali Erika Stefani dell'accordo raggiunto tra ministero dell'Economia e Regione Veneto . Un annuncio che ha provocato reazioni scomposte da parte ...

Diciotti - voto online e giunta per l'Immunità : vince il no al processo per Salvini : Ieri lunedì 18 febbraio gli iscritti del Movimento 5 stelle hanno partecipato alla votazione online sulla piattaforma Rousseau. Lo strumento di partecipazione diretta ha confermato il notevole numero di cittadini votanti: in favore dell'Immunità si sono espressi 30.948 utenti, mentre hanno detto di essere contrari altri 21.469 iscritti, che in percentuale sono rispettivamente il 59,05% contro il 40,95%. Al momento dell'annuncio dei risultati, ...

Caso Diciotti - respinta l’autorizzazione. Niente processo per Salvini | : La Giunta per le immunità del Senato si è espressa con 16 no. L’accusa era di sequestro di persona aggravato per non aver fatto sbarcare le persone a bordo

Diciotti - Matteo Salvini : “Avrei accettato qualsiasi giudizio. Siamo una squadra” : Il vicepremier Matteo Salvini ha commentato così il voto della Giunta per le immunità di Palazzo Madama, che ha negato a maggioranza l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti: "Siamo una squadra. Al governo c'è una squadra, non ci sono dei singoli, quindi ringrazio per la fiducia alla squadra"Continua a leggere

Caso Diciotti - la Giunta del Senato dice no al processo per Salvini. Proteste del Pd : Il big match finisce 16 a 6 a favore di Salvini. La Giunta per le autorizzazioni del Senato dice no al tribunale dei ministri di Catania che aveva chiesto il processo per Matteo Salvini per il Caso della nave Diciotti. Il M5S vota compatto a favore del leader leghista insieme al Carroccio, a Forza Italia e a Fratelli d’Italia. Ma fuori dalla Giunta...

Diciotti - no al processo contro Salvini grazie al voto M5S. Poi Giarrusso fa il gesto delle manette al Pd : La giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato ha respinto la richiesta di processare il vicepremier Matteo Salvini come era stato chiesto dal tribunale di Catania, per la vicenda dei migranti ...

Diciotti - la giunta dice No al processo per Salvini. Il Pd contesta e Giarrusso (M5s) gli fa il segno delle manette : Polemica fuori dalla giunta delle elezioni e delle immunità del Senato dopo il voto con cui l’organo ha detto ‘no’ al processo per Matteo Salvini, con il voto decisivo del M5s. Ad accendere il clima è stata la protesta con tanto di cartelli dei senatori del Partito democratico, con le grida rivolte al senatore M5s Mario Giarrusso. Quando i commissari sono usciti dall’Aula i senatori del Pd che protestavano nel cortile ...

Caso Diciotti - no al processo per Salvini | Protesta il Pd : "Vergogna" | Giarrusso (M5s) : "Io non ho genitori ai domiciliari" : I voti contrari alla richiesta di autorizzazione avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania sono stati 16, 6 quelli a favore (4 Pd, 1 Leu e un altro di De Falco del gruppo Misto).

Diciotti - Boldrini : ‘Di Maio e il M5S per Salvini hanno venduto l’anima' : Con un post sui suoi profili social network (Facebook e Twitter), l’ex presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, ha criticato pesantemente il ministro del lavoro Luigi Di Maio nonché il Movimento 5 Stelle dopo la votazione che si è tenuta ieri sulla piattaforma Rousseau, riguardo l’autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier leghista Matteo Salvini. Nella giornata di ieri infatti gli attivisti del Movimento 5 Stelle sul ...

Diciotti - nel voto M5s su Salvini l’Italietta che dal bar è passata in Parlamento : Il voto della “base” del MoVimento Cinquestelle su Matteo Salvini ha per me una importanza straordinaria. Non dirò mai che è “truccato” o farlocco, che la Casaleggio ha manipolato i numeri. No, questa è fantascienza per i fessi. Mentre la realtà di quel voto ci parla di Politica, con la dovuta maiuscola. Perché ci offre una conferma straordinaria sulla natura dei Cinquestelle, il più grande partito italiano. Per essere brutali: hanno votato in ...

Diciotti - la Giunta del Senato ha detto no al processo per Salvini - : Negata l'autorizzazione a procedere per sequestro di persona aggravato, così come chiesto dal presidente e relatore Maurizio Gasparri. 16 i voti favorevoli al vicepremier, 6 i contrari. Protesta dei ...