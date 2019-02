Caso Nave Diciotti - Salvini : "Sono tranquillo - va bene in ogni caso" : io sono la persona più tranquilla del mondo, per me va bene in ogni Caso". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di un comizio ad Alghero trasmesso in diretta ...

Caso Diciotti - Laura Boldrini : “Di Maio e M5s hanno venduto l’anima a Salvini per la poltrona” : L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, attacca duramente il Movimento 5 Stelle e il suo capo politico Luigi Di Maio, per la decisione di far votare gli iscritti online sull'autorizzazione a procedere contro Salvini: "Prima gli hanno lasciato la guida pur avendo preso il doppio dei suoi voti. Poi per Salvini hanno venduto pure l’anima, salvandolo dal processo. La storia del M5S al governo è ingloriosa quanto l’attaccamento di Di Maio alla ...

Diciotti - il sottosegretario : "Ho votato contro Salvini" : "Io ho votato per l'autorizzazione contro Salvini. Anche perché su questi temi penso ci fosse un'idea precisa: nessun cittadino dovrebbe sottrarsi alla legge e io la penso di questo modo". A dirlo a ...

Diciotti - Salvini agli iscritti M5s : 'Grazie per la fiducia' : Matteo Salvini ringrazia la base del Movimento Cinque Stelle che, nella consultazione online, ha detto no al processo nei suoi confronti in relazione al caso della nave Diciotti. Contro l'...

Diciotti - Crozza : “Salvini salvato da Conte - Toninelli e Di Maio : i tre moschettieri del reo. Rousseau? Hackerata da Fazio” : La prima parte della copertina di Maurizio Crozza, su Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, è dedicata alle votazioni sulla piattaforma Rousseau: “Salvini è stato salvato da Conte, Di Maio e Toninelli: i tre moschettieri del reo”. Video Rai L'articolo Diciotti, Crozza: “Salvini salvato da Conte, Toninelli e Di Maio: i tre moschettieri del reo. Rousseau? Hackerata da Fazio” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Caso Diciotti - oggi il voto al Senato : M5s pronto a salvare dal processo Matteo Salvini : La Giunta per le immunità del Senato si riunirà alle 13:30 per decidere se concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul Caso Diciotti. Ieri gli iscritti del Movimento 5 Stelle si sono espressi online decidendo di negare il processo al vicepresidente del Consiglio. Ecco i numeri in Giunta e come si svolgerà la votazione.Continua a leggere

Caso Diciotti - risultati votazione online : vince il No al processo a Salvini : I risultati della votazione online sul Caso Diciotti da parte dei sostenitori del MoVimento 5 Stelle che hanno espresso la propria opinione tramite la piattaforma Rousseau sono arrivati questa sera alle 22 in punto, pubblicati sul Blog delle Stelle. I risultati veri e propri sono stati preceduti da una considerazione sulla partecipazione record:"La partecipazione, sin dalle prime ore, è risultata particolarmente alta. Hanno votato 52.417 ...

Diciotti - M5S salva Salvini. De Magistris : 'Vergogna - fate parte del sistema' : 'Il M5s fa ormai parte del sistema e salva dal processo il vero capo politico del Governo: Salvini. Attaccati alle laute poltrone, quello che era una volta il meetup non esiste più'. Lo scrive in un ...

Diciotti : 'no' al processo a Salvini da 60% votanti M5S. Di Maio : 'Avanti così - è democrazia'. Oggi voto in Giunta : I Cinquestelle si spaccano ma 'salvano' il ministro dell'Internosul caso della nave della Guardia Costiera e l'autorizzazione a procedere chiesta dal Tribunale dei Ministri. L'alleato di governo ...

Diciotti - il voto online del M5s "grazia" Salvini : nessuna autorizzazione a procedere : Il M5s dice "no" all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Si sono espressi in 52.417, di cui 30.948 (il 59,05%) hanno ritenuto che le decisioni del vicepremier leghista rientrino "nell'interesse dello Stato".

Diciotti - Travaglio e il tradimento dei grillini su Salvini : 'Votano ma non sanno nulla' : E gli indizi che il mondo pentastellato gli si stesse rivoltando contro c'erano tutti da giorni, soprattutto nelle parole di quei senatori che cercavano argomenti a favore del salvataggio di Salvini: ...

Diciotti - Cacciari : “Salvini? Ha fatto peggio di un reato. Ma è un caso politico - errore intentare procedimento giudiziario” : “caso Diciotti-Salvini? Per me è stato sempre un problema squisitamente politico. Se fosse dipeso da me, non avrei assolutamente intentato questo procedimento nei confronti di Salvini, che va affrontato, contestato e, a parer mio, mandato a casa politicamente”. Sono le parole del filosofo Massimo Cacciari che, a Otto e Mezzo (La7), si rende protagonista di un serrato botta e risposta con il direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Cacciari ...

Diciotti - Salvini : “Grazie ai militanti del M5s - hanno avuto fiducia in me. Di Maio persona corretta - si è speso per me” : “Ringrazio i militanti del M5s per la fiducia. Ero tranquillo prima e lo sono anche adesso, ho la coscienza a posto”. In Sardegna per il tour elettorale in vista delle Regionali in programma domenica 24, Matteo Salvini commenta l’esito del voto sul caso Diciotti espresso dagli iscritti del M5s. “Di Maio è una persona corretto, si è speso per me ed è stato chiaro da subito. Gli mando un sms”. L'articolo Diciotti, ...