Ariadna Romero | fidanzato | figli e carriera Chi è | Isola dei famosi

Ariadna Romero fidanzato - la naufraga in lacrime all’Isola : che succede fuori? : fidanzato Ariadna Romero: niente di ufficiale ma qualcosa di importante La reazione di Ariadna Romero all’Isola dei Famosi ci è parsa sin da subito spropositata anche se a ben pensarci la naufraga potrebbe aver esasperato quanto accaduto trovandosi in un reality show molto difficile da vivere. Precisiamolo subito: Ariadna non è fidanzata ma sta conoscendo […] L'articolo Ariadna Romero fidanzato, la naufraga in lacrime ...

Isola dei Famosi - confessione di Ariadna Romero : "Ghezzal è un figo pazzesco' : La modella cubana Ariadna Romero , concorrente all' Isola dei Famosi 2019, è rimasta affascinata dall'ex calciatore algerino Abdelkader Ghezzal. Al reality show su Canale 5 sta per formarsi una nuova ...

Isola dei famosi 2019 - bacio tra Ariadna Romero e Ghezzal : «E’ un figo pazzesco» : All’Isola dei famosi 2019 sta per formarsi una nuova coppia, quella tra Ariadna Romero e Ghezzal. Tra i due è già scattato un bacio ed entrambi mostrano grande interesse l’uno per l’altra. Secondo la modella il calciatore «è un figo pazzesco». Sarà amore? L’arrivo di Ariadna come nuova concorrente dell’Isola dei famosi, è stato accolto molto bene da tutto il gruppo. Grazie alla dolcezza della modella, al suo sorriso ...

Isola dei Famosi - Ariadna Romero confessa : 'Ghezzal è un figo pazzesco' : All'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, sta per formarsi una nuova coppia, quella tra la modella cubana Ariadna Romero e l'ex calciatore e procuratore sportivo Abdelkader Ghezzal. Tra i due ragazzi c'è già stato un bacio sull'Isola in Honduras ed entrambi continuano a mostrare interesse l'uno verso l'altra. Inoltre, la modella ha dichiarato che il calciatore è un figo pazzesco. Sarà tutto da vedere se tra ...

Isola dei Famosi : Ghezzal si fa avanti e bacia Ariadna Romero : Ghezzal e Ariadna Romero vicini? Scatta il bacio all’Isola dei Famosi Con l’uscita di scena di Yuri Rambaldi, eliminato nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, è venuta meno la coppia formata con Sarah Altobello. Oltre a Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, che secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia sarebbe stata chiamata per creare dinamiche piccanti e fomentare gli animi tra i suoi compagni, sull’Isola ...

Ariadna Romero : fidanzato - figli e carriera. Chi è | Isola dei famosi : Ariadna Romero: fidanzato, figli e carriera. Chi è | Isola dei famosi Chi è Ariadna Romero Nella puntata di mercoledì 13 febbraio 2019 del programma in onda su Canale 5 L’Isola dei famosi ci sarà l’arrivo di Ariadna Romero. Un nuovo arrivo sull’Isola in Honduras che renderà ancora più interessante il programma e ricco il parterre dei partecipanti. La modella cubana Ariadna si aggiunge ai partecipanti dopo l’arrivo di ...

Ariadna Romero : fidanzato - figli e carriera. Chi è | Isola dei famosi : Ariadna Romero: fidanzato, figli e carriera. Chi è | Isola dei famosi Chi è Ariadna Romero Nella puntata di mercoledì 13 febbraio 2019 del programma in onda su Canale 5 L’Isola dei famosi ci sarà l’arrivo di Ariadna Romero. Un nuovo arrivo sull’Isola in Honduras che renderà ancora più interessante il programma e ricco il parterre dei partecipanti. La modella cubana Ariadna si aggiunge ai partecipanti dopo l’arrivo ...

Ariadna Romero - chi è l'attrice e modella di origini cubane all'Isola dei famosi : In questi anni frequenta diverse scuole di recitazione per continuare a migliorarsi e nel 2015 è co-conduttrice insieme a Fabio Tavelli di Studio Eurobasket su Sky Sport in occasione degli Europei di ...

L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 13 febbraio 2019 – Ariadna Romero new entry. : Ad appena tre giorni dall’ultima puntata trasmessa, nella nuova collocazione del mercoledì, quinto appuntamento con L’Isola dei Famosi, condotta per il quinto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato ad Alvin, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno due new entry che […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 13 febbraio 2019 ...

LIVE Isola - 5^ appuntamento : Ariadna Romero è una nuova concorrente : Questa sera, mercoledì 13 febbraio alle ore 21:30 andrà in onda su Canale 5 il quinto appuntamento dell'Isola dei famosi. Al timone del programma ci sarà come sempre la Marcuzzi, affiancata dalle due opinioniste Alda D'Eusanio e Alba Parietti. Anticipazioni della puntata del 13 febbraio 2019 La puntata dell'Isola dei Famosi 2019 è spostata a mercoledì per recuperare il basso numero di ascolti delle scorse serate e per non rischiare il confronto ...

Ariadna Romero all’Isola dei Famosi : Ariadna Romero Ariadna Romero è una naufraga della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E’ entrata in corsa nella quinta puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Percorso all’Isola dei Famosi 2019 - 13 febbraio, quinta puntata | Ariadna entra ufficialmente in gioco. In aggiornamento… Isola dei Famosi 2019: chi è Ariadna Romero Ariadna nasce a Fomento, a Cuba, il 19 settembre 1986. L’esordio in ...

Ariadna Romero : fidanzato - figli e carriera. Chi è | Isola dei famosi : Ariadna Romero: fidanzato, figli e carriera. Chi è | Isola dei famosi Nella puntata di mercoledì 13 febbraio 2019 del programma in onda su Canale 5 L’Isola dei famosi ci sarà l’arrivo di Ariadna Romero. Un nuovo arrivo sull’Isola in Honduras che renderà ancora più interessante il programma e ricco il parterre dei partecipanti. La modella cubana Ariadna si aggiunge ai partecipanti dopo l’arrivo di Soleil ...

Ariadna Romero sbarca all’Isola dei Famosi 2019 tra due eliminati e il bacio di Jeremias e Soleil : anticipazioni del 13 febbraio : Mancano poche ore alla messa in onda della nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2019 ma il pomeridiano di oggi ha già rivelato che uno dei temi scottanti della serata sarà proprio legato ai primi baci in Honduras. A finire sotto la lente non sono Soleil Stasi e Stefano Bettarini dopo le avances dell'ex corteggiatrice ma addirittura lei e il suo collega di avventura, Jeremias Rodriguez. A quanto pare i due hanno già avuto un primo approccio fisico ...

Isola - Ariadna Romero : "Ho un conto in sospeso con uno dei naufraghi" : L'intervista pre-partenza alla modella cubana, che stasera approderà nel reality di Canale 5: "Parto dopo un periodo...