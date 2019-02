U&D | l' ex tronista Rossella Intellicato si scaglia sui social contro Tina

U&D - lutto per l'ex tronista Manuel : scomparsa la madre - tanti messaggi di cordoglio : Un grave lutto ha colpito nelle ultime ore l'ex tronista di Uomini e donne Manuel Vallicella, il quale attraverso un tenero post su Instagram, ha fatto sapere di aver perso l'amata mamma dopo una lunga malattia. Il giovane, ex volto del dating show di Maria De Filippi, ha ricevuto tantissimi messaggi di cordoglio da parte dei fan e da volti noti di Uomini e donne, segno dell'amore e dell'affetto che gli addetti ai lavori e i followers nutrono ...

Spoiler U&D : Angela è la nuova tronista - Ivan 'tradito' da Natalia : Oggi 31 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il popolarissimo Dating show di Canale 5, condotto ed ideato dalla ''regina'' della televisione italiana, Maria De Filippi. Come al solito tantissime novità che interesseranno gli appassionati di questo programma del ''biscione'' delle reti Mediaset. In particolare la puntata di oggi ha visto la presentazione di una nuova tronista che si chiama Angela, che è la sorella della ...

U&D : Angela Nasti - sorella di Chiara - è la tronista : Angela Nasti, sorella dell'influencer partenopea Chiara ed ex di Mattia Marciano e del calciatore Federico Bonazzoli, è la nuova tronista di Uomini e Donne. Angela non ha avuto altre esperienze televisive, a differenza della sorella, ricordata per la sua breve partecipazione all'Isola dei Famosi. La fashion blogger si è ritirata dopo poco, non potendo tollerare la lontananza dal suo fidanzato, Ugo. Proprio Chiara ha fatto sui social un 'in bocca ...

U&D - l'ex tronista Rossella si scaglia contro Tina : 'Persona cafona e maleducata' : Un gran polverone mediatico si è sollevato dopo che sui social l'ex tronista Rossella Intellicato di Uomini e donne si è scagliata contro Tina Cipollari, protagonista delle tante liti nello studio di Maria De Filippi con Gemma Galgani. In particolare su Instagram l'ex protagonista del trono classico di qualche anno fa, ha insultato la Cipollari definendola una persona cafona, maleducata ed aggressiva. U&D, Rossella contro Tina su ...

Anticipazioni U&D - Maria fa preoccupare Lorenzo : 'Claudia ha guardato il nuovo tronista' : La puntata di Uomini e Donne registrata sabato 26 gennaio ha offerto come al solito tanti succosi dettagli e spunti polemici che appassionano i telespettatori di questo programma di Canale 5. La trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi si sta avviando verso la fine dei troni di Luigi Mastroianni, Ivan e Lorenzo Riccardi. Come più volte dichiarato dagli autori e della stessa conduttrice, le scelte avverranno entro il mese di febbraio e ...

Anticipazioni U&D - Andrea è il nuovo tronista ufficiale : 'Aspetto un amore folle' - Video : È tempo di nuovi tronisti a Uomini e Donne. In queste ore, sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Maria De Filippi, è stata caricata una breve clip di presentazione riguardante colui che sarà il prossimo protagonista del dating-show di Canale 5 che prenderà il posto di Andrea Cerioli. E, guarda caso, anche il nuovo protagonista del trono classico si chiama Andrea. Andrea, il nuovo tronista di Uomini e Donne: 'Sono ambizioso e ...

U&D - registrazione del trono classico di oggi : video presentazione del nuovo tronista : Si sta registrando in questo momento una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne (il famoso people show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi). La registrazione attualmente in corso promette novità e colpi di scena. La prima grande sorpresa per il pubblico è la presentazione ufficiale di un nuovo tronista pronto ad approdare sul trono della trasmissione: il suo nome è Andrea. Uomini e donne anticipazioni, il nuovo ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presto genitori : l'ex tronista U&D è incinta : Da giorni si rincorrevano le voci di una crisi che riguardava una delle coppie più amate di Uomini e Donne , cioè quella formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione : niente di più lontano dalla ...

Rosa e Pietro aspettano un bebè : l'ex tronista di U&D l'ha rivelato da Barbara D'Urso : Colpo di scena per tutti i fan della coppia composta da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che abbiamo visto nascere a Uomini e donne, il popolare dating show ideato da Maria De Filippi. Nel corso delle ultime ore si erano diffuse diverse voci sulla coppia, tra cui quella secondo la quale i due fossero ad un passo dalla rottura definitiva adesso che mancavano pochi mesi al matrimonio. Ma a quanto pare non era la realtà dei fatti, dato che questo ...

Luigi Mastroianni finisce in ospedale : il tronista è stato operato ma tornerà a U&D : Luigi Mastroianni finisce in ospedale. E' questa l'ultima notizia che riguarda l'attuale tronista in carica di Uomini e donne, il quale ieri mattina è stato avvistato da un gruppo di fan e spettatori del programma di Maria De Filippi, all'interno dell'ospedale di Catania con delle stampelle. La notizia ha subito fatto il giro del web e della rete e in moltissimi si sono chiesti cosa ci facesse il tronista in ospedale e soprattutto il motivo. A ...

U&D : il tronista Andrea Cerioli sceglie a sorpresa. Ma scoppia la polemica : Andrea Cerioli ha scelto. Il tronista di Uomini e Donne, dopo essere salito sul trono alla ricerca di una fidanzata, ha deciso di abbandonare il programma con una corteggiatrice. La scelta di Andrea arriva a sorpresa, visto che secondo i piani della redazione di Uomini e Donne avrebbe dovuto scegliere la ragazza che gli piace a febbraio, durante un party organizzato da Valeria Marini. Le cose però sono andate diversamente e, come ha svelato la ...

U&D - caso Affi Fella : l'ex tronista torna su Instagram dopo le scuse a Maria : dopo mesi di silenzio seguiti alla bufera mediatica che l'ha travolta, l'ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella ha rotto il silenzio e attraverso le pagine del settimanale 'Chi' ha confessato tutti i suoi errori chiedendo perdono a Maria De Filippi e a tutta la redazione del programma. Da qualche ora inoltre, la giovane napoletana è tornata anche sui social, aprendo un nuovo account Instagram e dove ha pubblicato un lungo post di scuse, ...

U&D - l'ex tronista Sara - reduce dallo scandalo : 'Chiedo scusa - ero drogata di tv' : Sara Affi Fella ha deciso di rompere il silenzio, a distanza di 5 mesi dallo scandalo che l’ha travolta nel dating di Uomini e Donne. L’ex tronista per la prima volta da quando è stata smascherata, è tornata a parlare della bufera mediatica che l’ha investita. Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Sara ha deciso di fare chiarezza. Sulla rivista Chi la ragazza è apparsa ancora molto provata, tanto da ...

U&D - spoiler trono classico : Teresa perdona Andrea - Antonio furioso con la tronista : Appuntamento con una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne svoltasi giovedì 27 dicembre negli studi Elios di Roma. Le puntate registrate e che vedremo in onda su Canale 5 nelle prossime settimane hanno visto protagonista ancora una volta il trono di Teresa Langella, la quale, secondo quanto riportato dalle anticipazioni de 'Il Vicolo delle news', sembra abbia perdonato Andrea Dal Corso. Il ritorno in studio del giovane ...