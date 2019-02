U&D | Ida dopo la rottura con Riccardo Guarnieri | ' Ora lo vedo con altri occhi'

Anticipazioni U&D del 19 febbraio : Ida delusa da Riccardo - Lorenzo pronto per la scelta : Prosegue l'appuntamento settimanale con Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5 ideata e condotta da Maria De Filippi che rivedremo in onda domani, martedì 19 febbraio alle 14:45 circa. Le Anticipazioni che arrivano dalla pagina ufficiale Instagram del programma rivelano che andrà in onda un nuovo appuntamento incentrato sul trono over ma ci sarà spazio anche per un'incursione del trono classico, con l'arrivo in ...

U&D - trono over : Gemma in lacrime dopo la lite con Rocco - scontro tra Ida e Riccardo : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne che come ogni lunedì è stata dedicata al trono over. Al centro dello studio Gemma Galgani e Rocco Fredella i quali, dopo la visione di un filmato, hanno cominciato a discutere animatamente tanto che la dama torinese è stata costretta ad uscire dallo studio di Maria De Filippi in lacrime. Nervi tesi anche tra Riccardo e Ida con quest'ultima che è intervenuta nuovamente durante ...

U&D : Andrea Dal Corso - l'ex fidanzata Martina : 'Se non era per me stava a casa' : Andrea Dal Corso continua ad essere uno dei personaggi di Uomini e donne più chiacchierati e discussi del momento, complice il fatto che venerdì sera, durante la puntata speciale del programma dedicata alla scelta di Teresa Langella, ha spiazzato tutti nel momento in cui ha rifiutato la tronista con un secco e sonoro 'No' che ha scatenato accese polemiche tra i fan della trasmissione, i quali hanno accusato Andrea di aver soltanto finto per ...

U&D : Ida in lacrime per Riccardo - Gian Battista si difende sui social dopo la segnalazione : E' da poco conclusa una nuova entusiasmante puntata del trono over di Uomini e Donne, dove gli assoluti protagonisti sono stati Ida Platano, ancora innamoratissima di Riccardo Guarnieri, e Gian Battista Ronza che è stato smascherato dalla redazione di Maria De Filippi insieme a Claire. U&D trono over: riavvicinamento tra Riccardo e Ida Nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano ha avuto una reazione sopra le righe ...

U&D - Ida confessa : 'Quando ho visto Riccardo ballare con Roberta - mi sono sentita morire' : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che ogni giorno appassiona milioni di telespettatori su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Ida Platano, una delle dame più amate del trono over. La donna ha dimostrato di soffrire ancora moltissimo per la rottura con Riccardo Guarnieri, nonostante fossero usciti insieme da Temptation Island Vip: a riguardo ha rilasciato delle dichiarazioni ...

U&D : Gemma ha già un'altra fiamma dopo Rocco - Ida torna nel programma : Oggi 28 gennaio è andata in onda su Canale 5 una nuova scoppiettante puntata del trono over di Uomini e Donne, contraddistinta da nuovi scontri e vecchi ritorni. Protagoniste indiscusse sono state Gemma Galgani e Ida Platano, molto amiche fuori dal contesto televisivo. U&D trono over: Gemma dimentica Rocco con Marcello La Galgani ha deciso di voltare pagina dopo l'addio di Rocco a causa di incomprensioni caratteriali. Nel corso della puntata ...

U&D : Guarnieri dimentica la ex Ida con Roberta Di Padua : Dopo la rottura con Ida Platano, Riccardo Guarnieri sembra pronto a voltare pagina con una nuova dama, conosciuta proprio al trono over di Uomini e donne. Le segnalazioni giunte dagli utenti del sito 'Isaechia', riferiscono degli avvistamenti di Riccardo e Roberta Di Padua a Taranto, in atteggiamenti che sembra non lascino adito a dubbi. Sembra quindi che dopo la rottura con la ex fidanzata, Riccardo stia cominciando una nuova frequentazione di ...

U&D : Riccardo dimentica Ida tra le braccia di Roberta del Trono Over (RUMORS) : La storia d'amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano è finita pochi mesi fa, ma sono ancora tanti i gossip che circolano su entrambi i protagonisti di Uomini e Donne. Il pugliese, in particolare, nelle ultime ore è finito al centro delle chiacchiere per la nuova frequentazione che ha intrapreso. Alcuni blog hanno pubblicato le foto che i fan hanno scattato di nascosto al cavaliere del Trono Over e a Roberta Di Padua, anche lei dama del ...

U&D - Sara torna sui social e replica ai suoi fidanzati : 'Semplicemente me' : Sara Affi Fella dopo lo scandalo che l'ha travolta è sparita per un periodo dai riflettori. Oggi però è ritornata e nonostante sia ancora ferita per tutti gli insulti ricevuti, ha fatto il suo esordio sui social. L'ex tronista di Uomini e Donne come molti sanno durante il suo percorso è stata smascherata dal suo ex fidanzato Nicola Panico, che l'ha accusata di aver recitato una parte. La donna infatti, mentre era seduta sul trono per conoscere ...

U&D : Giorgio su Stories insieme ad Anna Tedesco - Ida ripensa all'ex : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne il dating show condotto da Maria De Filippi tornerà in onda lunedì 7 gennaio su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su due ex protagonisti del programma di Mediaset. Giorgio Manetti potrebbe essere tornato single dopo essere stato sorpreso in compagnia di Anna Tedesco mentre Ida Platano ha lanciato un segnale al suo ex fidanzato (Riccardo Guarnieri) pubblicando un video nostalgico sul suo ...

U&D - trono over : Manetti si è fidanzato - Gemma e Fredella si baciano : Grandi novità al trono over di Uomini e donne: nel corso delle ultime puntate trasmesse su Canale 5 abbiamo visto che Rocco Fredella e Gemma Galgani si sono riavvicinati, dopo un periodo di crisi e dopo che la dama torinese ha detto addio all'altro corteggiatore Paolo. Ma altre novità arrivano da un ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi, nonché ex storico di Gemma; stiamo parlando di Giorgio Manetti, il quale sulla rivista 'Sono', ha ...

Gossip U&D - Giorgio Manetti presenta la nuova fidanzata : 'Con lei sto molto bene' (FOTO) : Per Giorgio Manetti, l'ex scapolo d'oro di Uomini e donne trono over, è giunto il momento di voltare pagina e di tornare a credere nell'amore. Quest'anno il 'gabbiano' ha preferito non tornare di nuovo nello studio della trasmissione condotta da Maria De Filippi dove aveva incontrato la sua ormai ex fidanzata Gemma Galgani. Con quest'ultima il fiorentino aveva vissuto una storia d'amore decisamente turbolenta. E in questi giorni, intervistato ...

U&D - Gemma torna con Rocco - Giorgio Manetti parla della fidanzata : 'Mi rende felice' : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che da molti anni intrattiene i telespettatori di Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Gemma Galgani e Giorgio Manetti, l'ex coppia nata al trono over. Se la dama di Torino ha ritrovato il sorriso accanto a Rocco Fredella, il Gabbiano ha rilasciato un'intervista della rivista ''Sono'' per parlare della sua nuova fidanzata. U&D trono over: ...

Anticipazioni U&D oggi 13 dicembre : sedute della scelta per due fidanzati del pubblico : oggi, giovedì 13 dicembre, penultimo appuntamento in televisione con Uomini e donne, la popolare trasmissione sentimentale ideata e condotta da Maria De Filippi, di cui vedremo in onda una nuova puntata del trono classico. In queste ore sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione Mediaset sono state fornite le prime Anticipazioni su quello che vedremo in onda nel corso dei prossimi appuntamenti e possiamo svelarvi che la puntata si ...