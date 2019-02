Testimone di Geova accetta trasfusione per salvarsi la vita | ripudiata da famiglia e

Salerno - Testimone di Geova accettò una trasfusione di sangue : irreperibili le tre figlie : Storia di sangue, settarismo, e follia religiosa. Grazia Di Nicola, 48 anni, è una mamma di quattro figli. A vivere con lei e suo marito a Colliano, piccolo paese in provincia di Salerno, è rimasto solo il figlio minorenne. Non ha più notizie delle tre figlie di 30, 25 e 21 anni, andate a vivere con altri correligionari. Grazia era una testimone di Geova. Ora non lo è più. Le sue figlie, invece, lo sono ancora, al punto da compiere atti estremi: ...

Testimone di Geova in pericolo di vita accetta una trasfusione di sangue - le figlie la ripudiano : “Sono disperata - non so dove siano” : “Questi due orsacchiotti erano delle bambine, ora mi sono rimasti solo loro“. Grazia Di Nicola, 48 anni, guarda con tristezza e disperazione i giocattoli delle sue figlie, ormai grandi, di cui non ha notizie da oltre tre settimane. La vicenda della donna, di Colliano in provincia di Salerno, è iniziata tre anni fa quando dovette sottoporsi ad un intervento chirurgico. Essendo Testimone di Geova e fedele alle regole imposte dal suo ...

