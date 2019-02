Sgarbi al CorSera | ‘Io e Sabrina Colle non facciamo l' amore dal 1999’

Blastingnews

(Di lunedì 18 febbraio 2019) In una lunga intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, il critico d’arte e attuale deputato del Gruppo Misto, Vittorio, ha svelato diversi aspetti e molteplici retroscena della sua vita privata, incentrando la sua riflessione su tre punti nodali: Il suo primoe la tremenda esperienza cheebbe ingio dai salesiani, durante il periodo scolastico liceale, il suo rapporto generale con le donne e con l’, infine il suo rapporto sentimentale con la sua attuale compagnaParlando del primo punto, l’ex deputato di Forza Italia ha spiegato di essersi innamorato per la prima volta all’età di nove anni e di aver trascorso nel periodo liceale un periodo particolarmente difficile, quando i suoi genitori decisero di mandarlo ingio dai salesiani. A detta di, dentro ilgio il clima era tremendamente oppressivo e non vi ...