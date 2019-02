huffingtonpost

: Il M5s affida la scelta sull'autorizzazione a procedere nei confronti di #Salvini alla democrazia diretta (da Casal… - ilfoglio_it : Il M5s affida la scelta sull'autorizzazione a procedere nei confronti di #Salvini alla democrazia diretta (da Casal… - HuffPostItalia : Salvini ringrazia 'per la fiducia' gli elettori M5s. Non infierisce, ma sa di aver vinto contro le regole sacre gri… - AntJPlissken : @Leonardo_IT @luigidimaio @GiuseppeConteIT @MISE_GOV @MinLavoro Veramente si è conclusa con la morte politica del m… -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Prima di arrivare al ristorante, dove lo attendono oltre duecento militanti leghisti sardi, Matteoaspetta il responso di Rousseau. Così quando le agenzie di stampa battono la notizia che il 59% dei votanti ha deciso che non deve andare di fronte al tribunale dei ministri di Catania a farsi processare per il caso Diciotti, ecco che scende dall'auto come chi ha vinto contro le regole sacre del Movimento 5 Stelle ma sceglie di non infierire: "Li ringrazio per la", dice davanti a taccuini e telecamere. Poi l'ingresso in sala a Le Querce, un locale poco lontano dal centro di Sassari tra le colline, e scatta il grande applauso dei suoi tifosi. Tra i tavoli rotondi con tovaglie bianche fino al pavimento e sedie foderate anch'esse di bianco la voce si è sparsa velocemente e quindi l'applauso è ancora più forte.Il vicepremier leghista non ha ancora ...