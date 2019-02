Rainbow Six Siege: I contenuti dell’operazione Burnt Horizon

gamerbrain

: Rainbow Six Siege: un filmato ci mostra le abilità di Gridlock e Mozzie - - VG247it : Rainbow Six Siege: un filmato ci mostra le abilità di Gridlock e Mozzie - - il_re_dei_nerd : RT @ESLItaly: Un riconoscimento all'Italia e alla sua community per l'ottimo lavoro svolto in questi anni. GRAZIE a tutti i player, talent… - IGNitalia : Rainbow Six Siege: gli annunci dal Six Invitational 2019 -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Durante il Six Invitational 2019, Ubisoft ha annunciato tutti I dettagli della Stagione 1 dell’anno 4 di Tom Clancy’sSix. L’operazioneintroduce un attaccante e un difensore reclutati direttamente dal plotone di mobilità della SASR australiana, Gridlock e Mozzie.Questi due nuovi operatori arrivano nel gioco con una nuova mappa, Outback, un omaggio alle solitarie stazioni di servizio e ai motel situati lungo le dimenticate highway della splendida e soleggiata Australia. La Stagione 1 dell’Anno 4 introduce anche un nuovo Set Elite per l’Operatore Hibana, che include un’uniforme Onkochishin, una nuova emote di vittoria e una skin per l’arma.introduce due nuovi operatori, l’attaccante Gridlock e il difensore Mozzie, amici di lunga data e membri del plotone di mobilità ...