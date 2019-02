OnePlus 7 senza fotocamera frontale? In questa presunta immagine non si vede

Due bellissimi OnePlus 7 - di cui uno borderless e senza notch (FOTO) : Tante sono le vesti che potrebbero essere proprie del prossimo OnePlus 7, un dispositivo che non è stato ancora annunciato, e di cui si parla davvero molto. L'ultimo leak è arrivato da SlashLeaks su Twitter, e porta in dote una foto dal vivo di due presunti prototipi: il primo senza notch , senza foro frontale per la fotocamera (che potrebbe essere stata inserita in un modulo a scomparsa, soluzione che già alcuni altri produttori hanno adottato) ...

Quando arriverà la OnePlus TV? Sviluppo senza fretta in cerca della perfezione : La OnePlus TV sarà realtà ben presto o piuttosto c'è da aspettare e non poco per il televisore più che smart integrato nel nostro salotto di casa? Si torna a parlare del possibile lancio del dispositivo sulla base di nuovi rumor giunti proprio oggi 20 dicembre, dopo che la stessa azienda aveva reso noto il suo futuro progetto in questa direzione solo a settembre. Il 2019 sembrava essere il momento più adatto per il lancio della OnePlus TV ma ...

L’app Plus Beat offre un’alternativa all’assenza del led di notifica di OnePlus 6T : Plus Beat è un'applicazione che ha il proposito di sopperire alla mancanza del led di notifica di One Plus 6T sfruttando l'Ambient Display per generare impulsi a intervalli di tempo regolari. Il display ambientale si attiva se c'è una notifica non letta e l'intervallo di tempo per il ciclo di notifica può essere impostato dall'utente. L'articolo L’app Plus Beat offre un’alternativa all’assenza del led di notifica di OnePlus 6T ...