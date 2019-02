Non Mentire, Seconda Puntata: Il Passato di Laura!

uominiedonnenews

Remake italiano della serie tv «Liar», #Nonmentire si è aggiudicato la domenica con il 15,5% di share e 3,56 milioni di telespettatori.

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Non, trama: decadono le accuse su Andrea grazie anche all’amico Donato. Laura però non demorde. Luca ha i primi grattacapi con la sua fidanzata Malika.La miniserie “Non” in onda su Canale 5 ha confermato di essere ricca di suspense e di colpi di scena. Ogni minuto del film è riuscito ad insinuare nel pubblico il dubbio su cosa succederà e su chi ha ragione e chi no. E questa bellissima caratteristica terrà sicuramente col fiato sospeso fino alla fine. Per il momento decadono le accuse su Andrea il quale però si ritrova comunque a ricominciare e a ricostruire rapporti lavorativi e personali, primo fra tutti quello con il figlio Luca. Laura dal canto suo non demorde. Ma forse, un altro mistero sta per nascere. Prima di approfondire ogni dettaglio riguardante tutti i protagonisti di “Non”, facciamo un breve riassunto degli ultimi ...