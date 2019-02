La nuova versione di Samsung Internet Beta introduce la One UI e altre novità

Ford Focus ST - Tolti i veli alla nuova versione sportiva : La Ford torna a proporre un modello sportivo: si tratta della Focus ST, sviluppata dal reparto Ford Performance e proposta con carrozzeria cinque porte o station wagon. Le vetture saranno disponibili in Europa in estate, anche se i prezzi non sono stati ancora ufficializzati. sportiva senza esagerazioni. Come da tradizione la versione ST rappresenta una equilibrio tra prestazioni e fruibilità e anche gli interventi a carrozzeria e ...

'Rifiutando' - la 21esima edizione ha preso il via con la nuova versione 2.0 : Rifiutando Lo Spreco versione 2.0 compie 21 anni e non è solo incentrato sui rifiuti, ma è aperto a una sfida globale che va dalla sostenibilità all'economia circolare. Il nuovo programma educativo ...

Mostro di Firenze - spunta una nuova ipotesi e altri due indagati. Il sospetto ora è sull'eversione nera : Erano tutti duplici omicidi, compiuti tra il 1968 e il 1985, nelle campagne toscane. E a morire erano solo giovani coppie. Ma a distanza di anni, il caso non è ancora giunto a una conclusione. Né gli inquirenti sono riusciti a individuare il profilo del "Mostro". O, più probabilmente, dei "mostri".A lungo, si è cercato di dare un nome al Mostro di Firenze. Che per molto tempo è stato identificato in Pietro Pacciani, che tutti chiamavano "Vampa". ...

Casio presenta la nuova versione della serie Pro Trek Smart : l’orologio compatto per gli amanti delle attività outdoor [GALLERY] : Casio presenta Pro Trek Smart WSD-F30: più compatto per una migliore vestibilità, con mappe a colori e utilizzabile fino a tre giorni senza ricarica Casio Computer Co., Ltd., introduce oggi una nuova versione della serie PRO Trek Smart, dedicata agli amanti delle attività outdoor. presentato in anteprima lo scorso agosto all’IFA 2018 di Berlino, una delle più importanti fiere internazionali dedicata all’elettronica di consumo e agli ...

Opel Zafira - nuova vita : arriva Life - versione a 9 posti : Una nuova vita per la Zafira. Il monovolume Opel, il primo ad offrire sette posti, oggi diventa un grande van fino a 9 posti. La Opel Zafira Life è, infatti, il quarto modello dopo Citroen Spacetourer,...

Halsey ha pubblicato una nuova versione di “Without Me” ft. Juice WRLD : Ascoltala qui ;) The post Halsey ha pubblicato una nuova versione di “Without Me” ft. Juice WRLD appeared first on News Mtv Italia.

Facebook Messenger mette alla prova la modalità scura in alcuni paesi e distribuisce la nuova versione dell’app : A breve potremmo scegliere un tema scuro per Facebook Messenger, dal momento che una versione incompleta dell'app di messaggistica è in fase di test con questa opzione in alcuni paesi. Il nuovo importante aggiornamento di Facebook Messenger è ora disponibile per una più ampia distribuzione di utenti Android. Il nuovo design, noto da mesi, ora è maggiormente focalizzato su chat e notizie. L'articolo Facebook Messenger mette alla prova la ...

nuova Volkswagen Golf 8 : la versione GTI punterà ai 300 CV? [FOTO] : L’ottava generazione della Golf GTI potrebbe riservare una gradita sorpresa per gli amanti della guida al limite La Volkswagen GTI è probabilmente una delle hatchback sportive più conosciuto e apprezzate di sempre, grazie ad una formula semplice e collaudata che prevede l’uso di un corpo vettura agile e ben costruito con un propulsore di cilindrata media ricco di cavalli, ma mai troppo impegnativo. Ora però, con l’imminente arrivo della ...

Audi A1 Sportback - tutta nuova la versione 2019 : Dopo essere stata svelata al Salone dell’auto di Parigi 2018, oggi ne parliamo direttamente, dopo averla potuta vedere nella sua veste definitiva, nell’allestimento più interessante (non tanto per il prezzo – sempre troppo alto), ma dalle grandi dotazioni. La nuova Audi A1 Sportback, con il motore 30 TFSI 1.0L con 116 cavalli di potenza, ha veramente tutto ciò che un’auto di ultima generazione – di alta ...

Certificata una nuova versione di Xiaomi Mi Play in Cina : Nelle scorse ore un nuovo dispositivo Xiaomi con nome in codice M1901F9T è stato approvato in Cina e potrebbe trattarsi di una versione speciale di Xiaomi Mi Play L'articolo Certificata una nuova versione di Xiaomi Mi Play in Cina proviene da TuttoAndroid.

Mitsubishi – Il debutto della nuova versione Space Star Funky : Giovanile e tecnologica: Space Star diventa Funky Spirito giovane, indole adatta anche ai neopatentati, versatilità e spunto da perfetta citycar. In casa Mitsubishi debutta la nuova versione Space Star Funky, disponibile anche con motore GPL. Per questa nuova release di Space Star, Mitsubishi Motors s’ispira al mondo della musica, rifinendo allestimenti già completi in fatto di connettività, guida agile e tecnologia a bordo. Ingredienti ...

Le previsioni di Pachter per il 2019 : una nuova versione di Switch - un nuovo BioShock - Overwatch e Call of Duty 4 Blackout free-to-play : Anno nuovo, previsioni nuove. Puntuali come la mezzanotte del 31 dicembre che saluta il vecchio 2018, e con un già cospicuo numero di videogiochi che promettono di tenerci compagnia durante i mesi a venire, il ben noto analista di Wedbush Security Michael Pachter ha rilasciato le sue previsioni sui possibili fatti salienti del 2019 videoludico.Leggiamo da Gamesindustry, che come da tradizione riporta le previsioni dei più noti esperti di analisi ...

Toyota Rav 4 arriva a Febbraio la nuova versione [ordinabile] : Il nuovo SUV di casa Toyota è in arrivo. Dopo le tante immagini è finalmente possibile ordinarlo. Le consegne cominceranno con il nuovo anno. Tra le principali novità l’uscita di scena del glorioso propulsore 2.2 tdi a favore dei motori a benzina e Hybrid. L’unità benzina è un quattro cilindri di 2.5 cilindrata associata al propulsore ibrido e trasmissione CVT. Una soluzione che dovrebbe garantire consumi e prestazioni ...

La nuova versione di Bixby ha problemi sui Samsung Galaxy S9 : Bixby 2.0, introdotto sul Samsung Galaxy S9 con Android 9 Pie, non comprende molti comandi che hanno funzionato con Bixby 1.0 L'articolo La nuova versione di Bixby ha problemi sui Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.