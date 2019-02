Inter | il presidente Zhang | ' Icardi non andrà mai alla Juventus

Jim Ryan è il nuovo presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment : Cambio ai vertici per Sony e per l'universo PlayStation con un nuovo presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment che sarà il successore di John Kodera, dirigente che a fine 2017 era andato a sostituire l'apprezzato Andrew House.Jim Ryan è il nuovo presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment anche se ricoprirà effettivamente questo ruolo solo a partire dall'1 aprile 2019. Ryan ha ricoperto il ruolo di vicepresidente di SIE per circa ...

Ferrero sta vendendo la Sampdoria per 100 milioni. Vialli Intermediario e presidente : C’è posto per un solo produttore cinematografico in serie A. Secondo quanto riporta ‘La Repubblica’, infatti, l’attuale patron blucerchiato Ferrero starebbe trattando la cessione del 100% delle quote del club per circa 100 milioni di euro. Mercoledì a Londra previsto un incontro in cui saranno presenti i vicepresidente Fiorentino (già protagonista nell’acquisizione della Roma da parte di Pallotta) e Romei e i ...

Unione Europea - Armao eletto presidente dell'Intergruppo regionale per l'insularità : La questione dell'insularità era riconosciuta dall'articolo 119 della Costituzione, prima della riforma del 2001, poi é progressivamente scomparsa dell'agenda politica, nello stesso tempo, le ...

Ue - Armao eletto presidente dell'Intergruppo regionale per l'insularità : Bruxelles " Il vicepresidente della Regione siciliana e assessore all'Economia, Gaetano Armao, è stato eletto, all'unanimità, presidente dell'Intergruppo regionale per l'insularità, istituito presso il Comitato europeo delle Regioni, a Bruxelles. Un intergruppo formato ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Febbraio : L’Intervista – Il presidente dell’Antimafia Morra al Fatto : “Dare l’ok al processo Salvini è nel Dna del M5S” : L’intervista “Dire sì ai giudici o il M5S si gioca la sua credibilità” Il presidente dell’Antimafia Nicola Morra: “Lo spiegano i nostri valori, i politici vanno trattati come gli altri” di Luca De Carolis I Legnanesi di Marco Travaglio “Ma Salvini non ce l’ha un vestito suo?”, domandavamo l’altro giorno nella pagina fotografica sui suoi vari travestimenti. Stavamo per lanciare una sottoscrizione per regalargli una giacca e una camicia ...

Elezioni Regionali Abruzzo - l'Intervista al candidato presidente del M5S Marcozzi [VIDEO] : Finora sono stati spesi poco e male e se non interveniamo in maniera tempestiva rischiamo il disimpegno delle risorse e di danneggiare una volta di più la nostra economia. La faccenda grottesca è che ...

Sanremo 2019 - l'Intervista al presidente della Giuria d'Onore Mauro Pagani : 'Cerco canzoni che mi emozionino con la semplicità' : ... ma ci sono altri aspetti - come saper comunicare e saper tenere la scena - che chi appartiene al mondo dello spettacolo tout court è in grado di giudicare con maggiore libertà". E proprio la libertà ...

Savona è il nuovo presidente della Consob | Conte prende l'Interim agli Affari europei : Il ministro per gli Affari europei alla guida della Consob, l'organismo di controllo che regola la Borsa in Italia. Per Marcello Minenna, candidato del M5s, si profila invece la poltrona di segretario generale. Il Pd: "E' incompatibile"

Ok Cdm a Savona presidente Consob - a premier Interim del ministero : Roma, 5 feb., askanews, - Un Consiglio di ministri lampo, durato neanche quindici minuti, per dare il via libera alla proposta di nomina del ministro agli Affari europei, Paolo Savona, alla presidenza ...

Consob - ora è ufficiale : Savona presidenteConte prende l'Interim agli Affari europei : Il ministro per gli Affari europei alla guida della Consob, l'organismo di controllo che regola la Borsa in Italia. Per Marcello Minenna, candidato del M5s, si profila invece la poltrona di segretario generale. Il Pd: "E' incompatibile"

