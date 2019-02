F1 | Sebastian Vettel | “Avevo una macchina vicina alla perfezione Faccio i complimenti ai

F1 - test Barcellona – Sebastian Vettel contento della sua SF90 : “faccio i complimenti in fabbrica” : Sebastian Vettel ha girato più di ogni altro pilota quest’oggi a Montmelò con la sua Ferrari SF90, le parole del pilota Sebastian Vettel molto contento per il suo primo vero giorno di test in quel di Montmelò con la nuova Ferrari SF90. Il pilota tedesco, parlando in conferenza stampa dopo la giornata di test, è parso tranquillo e soddisfatto del lavoro fatto sinora dalla sua scuderia: “mi sono approcciato alle modifiche ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati. Sebastian Vettel velocissimo - tanti giri per la nuova Ferrari : Se il buongiorno si vede dal mattino…Sono iniziati quest’oggi i Test riservati alle monoposto del Mondiale 2019 di Formula Uno sul tracciato di Barcellona (Spagna). Una prima sessione di prove in cui la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel ha fatto la voce grossa. La SF90 guidata dal teutonico ha realizzato il primato della pista ufficioso (in gara), siglando il crono di 1’18″161, utilizzando la specifica “c3” ...

F1 - Test Barcellona 2019 : day-1 - Sebastian Vettel vola a metà giornata col record della pista in gara ufficioso! : Si sono finalmente riaccesi i motori del Mondiale di F1. Dopo la lunga pausa invernale e la carrellata delle presentazioni, è il momento della pista e dei tempi sul giro a Barcellona (Spagna), sede ormai tradizionale delle prove pre-stagionali del Circus. La curiosità era tanta e il primo risultato del cronometro sorride assai alla Ferrari. La SF90 guidata dal tedesco Sebastian Vettel è stata fin da subito performante e consistente, inanellando ...

La nuova Ferrari SF90 in pista a Barcellona con Sebastian Vettel : Primi due giri per la nuova Ferrari SF90 a Barcellona. Sul circuito del Montmelò, dove con la prima sessione di test è cominciata ufficialmente la stagione 2019 della Formula 1, Sebastian Vettel è ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2019 in DIRETTA : 18 febbraio - Ferrari in pista con Sebastian Vettel! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Test di F1 a Barcellona (Spagna). Sulla pista catalana si accenderanno i motori e incomincerà a tutti gli effetti la stagione con un mese di anticipo sul Mondiale. La Ferrari alternerà Sebastian Vettel e Charles Leclerc: il tedesco sarà al volante della Rossa nelle giornate di lunedì e mercoledì, martedì e giovedì spazio invece al giovane monegasco. La Mercedes, invece, si ...

F1 - Test Barcellona 2019 : inizia il nuovo corso Ferrari con Binotto. Charles Leclerc la novità - Sebastian Vettel deve ritrovarsi : Sarà una Ferrari nuova di zecca quella che domani, per la prima volta, metterà il naso sull’asfalto di Barcellona per prendere il via della stagione 2019. Oltre alla vettura, che come tutti gli anni ha visto un notevole ritocco, ci saranno tante e importanti novità sotto diversi punti di vista. In primo luogo non ci sarà più Maurizio Arrivabene nel ruolo di team principal. Ha preso il via l’era di Mattia Binotto che, dopo un quarto ...

F1 : Sebastian Vettel sarà alla guida della Ferrari SF90 nel filming day domani a Barcellona : La Ferrari si è presentata ieri nelle sue grazie a Maranello. Aerodinamica e ogni particolare curatI nel minimo dettaglio per lanciare il guanto di sfida alla Mercedes, in vista del Mondiale 2019 di Formula Uno. Non vedono l’ora i piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc di poter provare la nuova monoposto, che ha il nome di SF90 in onore dei 90 anni della scuderia nostrana. E quindi, come affermato dal Team Principal Mattia Binotto in ...

Sebastian Vettel è fiducioso dopo il debutto della Ferrari SF90 : Vettel , un quattro volte campione del mondo, sarà affiancato dal talentuoso giovane monegasco Charles Leclerc alla sua seconda stagione in Formula 1 dopo l'ottimo esordio con Alfa Romeo Sauber. Ma ...

F1 : Sebastian Vettel - leader designato in Ferrari. Una stagione da dentro o fuori : Sebastian Vettel leader designato della Ferrari? Sembrerebbe proprio di sì. E’ quanto è emerso dalla conferenza stampa posteriore alla presentazione della nuova Ferrari 2019. La macchina che vorrà concorrere per il titolo iridato avrà un numero uno e questo è il 4 volte iridato. Lo ha detto piuttosto chiaramente il nuovo Team Principal Mattia Binotto: “Seb è la nostra priorità, almeno inizialmente. Charles Leclerc ha ancora molto da ...

F1 - Mattia Binotto : “Sebastian Vettel avrà la priorità - la SF90 è un’evoluzione in tutti gli aspetti” : E così è andata in archivio una molto emozionante presentazione della nuova Ferrari di F1 a Maranello. La SF-90, questo il nome scelto in onore dei 90 anni della scuderia, è la vettura progettata per andare all’assalto del titolo iridato 2019 e per interrompere l’egemonia della Mercedes, che vince in maniera ininterrotta da 5 anni. Nella scuderia del Cavallino Rampante è reduce da un inverno pieno di cambiamenti, nei quali vi è stato ...

F1 - Test Barcellona 2019 : sarà Sebastian Vettel a guidare per primo la Ferrari. Leclerc sarà al volante a partire dal day-2 : Emozione e fibrillazione: sono queste le emozioni che si provano a Maranello dopo la presentazione della nuova Ferrari SF-90, che concorrerà nel prossimo Mondiale di F1 2019. La Rossa ha effettuato il proprio vernissage nella mattinata appena trascorsa e le sue forme hanno colpito l’attenzione di tutti, piloti in primis che non vedono l’ora di guidarla nei prossimi Test a Barcellona, in programma dal 18 al 21 febbraio. Ebbene, come ...

F1 - Sebastian Vettel : “Sono sicuro che continueremo a migliorarci. Le novità nel team? Una nuova sfida” : Sebastian Vettel non poteva di certo mancare alla presentazione della nuova Ferrari. La SF90, questo il nome scelto per onorare i 90 anni della scuderia, ha colpito l’attenzione di tutti con la sua cura nel dettaglio e la ricerca certosina di soluzioni che possano essere al tempo stesso creative e vincenti. Il tedesco è chiamato all’annata del riscatto nel Mondiale di F1. Il 2018 è stato per lui quello del sogno e del grande incubo, ...