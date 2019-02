E' morto Franco Rosi | la voce del Supertelegattone

Franco Rosi - morto l'attore che diede voce al Telegattone : Era famoso come voce del Telegattone . Chi era ragazzo negli anni '80 e '90 si ricorda bene quella frase 'Sono il Telegattone ... maaaaaaoo!', che accompagnava Superclassifica Show, la presentazione ...

È morto Franco Rosi - la voce del “supertelegattone” Oscar : Franco Rosi , attore e imitatore conosciuto soprattutto per avere dato la voce al “supertelegattone” Oscar , è morto oggi a 75 anni nell’ospedale di Magenta, vicino a Milano. La notizia è stata confermata dalla figlia Selina Rosi all’ANSA. Rosi si chiamava

Siena - Gianfranco Soldera morto : il re del Brunello di Montalcino deceduto in un incidente stradale : ... al suo nome e a quello della sua azienda Case Basse sono legate alcune storiche riserve di Brunello : Soldera negli anni '70 passò dall'impegno nel mondo della finanza milanese a quello nel mondo ...

