Caso Diciotti - il voto online dei 5 stelle oggi su Salvini : diretta | Sky Tg24 | : Gli iscritti al Movimento possono votare fino alle 20 sulla piattaforma Rousseau. Dopo le polemiche cambia il quesito. Il ministro dell'Interno: "Italiani sanno che ho agito per il loro bene". La ...

Caso Diciotti : il M5s e quel quesito pro-Salvini su Rousseau : Dopo mesi di discussioni sulle responsabilità di Salvini nell’affaire Diciotti, è finalmente arrivato il giorno della verità. Il ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona, omissione di atti d’ufficio e arresto illegale per aver, nell’agosto scorso, dato ordine di non far sbarcare i migranti che si trovavano a bordo della nave militare italiana. Il processo nei suoi confronti dipende dalla posizione che prenderanno domani i ...

Diciotti - Salvini : sono sereno - ho fatto il mio dovere : di Mario Ajello Comizi già dal primo mattino. Fino a stasera. Piazze affollate per Matteo Salvini nei paesi sardi e 'oggi - dice il leader leghista davanti a centinaia di persone e a Ozieri, nel ...

Caso Diciotti : il M5S e quel quesito pro-Salvini su Rousseau : Dopo mesi di discussioni sulle responsabilità di Salvini nell’affaire Diciotti, è finalmente arrivato il giorno della verità. Il ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona, omissione di atti d’ufficio e arresto illegale per aver, nell’agosto scorso, dato ordine di non far sbarcare i migranti che si trovavano a bordo della nave militare italiana. Il processo nei suoi confronti dipende dalla posizione che prenderanno domani i ...

Caso Diciotti - oggi il popolo dei 5 Stelle decide sull’immunità di Salvini : oggi, dalle 10 alle 19, il popolo del Movimento 5 Stelle è chiamato virtualmente a decidere le sorti giudiziarie del Ministro dell’Interno. Dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Catania in merito al Caso della nave Diciotti e l’aggiunta successiva di Di Maio, Conte e Toninelli, gli iscritti del Movimento dovranno decidere se concedere o meno l’immunità a Matteo Salvini. Il voto avverrà online, direttamente ...

Diciotti - Irene Pivetti a Omnibus : 'Matteo Salvini vero leader. Vi spiego perché il governo non cadrà' : ' Matteo Salvini sta dimostrando di essere un leader vero , sta tendendo una grandissima coerenza negli interessi del Paese e della Lega . Ha una grandissima personalità, più di quella di Luigi Di ...

Diciotti. Salvini : gli italiani sanno che ho agito per il loro bene : Si rivolge soprattutto alla base grillina Matteo Salvini. “Gli italiani sanno che ho agito per il loro bene e per

Diciotti - Irene Pivetti a Omnibus : "Matteo Salvini vero leader. Vi spiego perché il governo non cadrà" : "Matteo Salvini sta dimostrando di essere un leader vero, sta tendendo una grandissima coerenza negli interessi del Paese e della Lega. Ha una grandissima personalità, più di quella di Luigi Di Maio". Irene Pivetti, ospite a Omnibus su La7, spiega che il leader della Lega "riesce ad essere un riferi

Diciotti - Matteo Salvini : 'Anche Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si facciano processare dal Parlamento' : 'Non sono più solo, e in verità non lo sono mai stato perché tutti noi abbiamo agito insieme, sul caso Diciotti . E come ho fatto io, chiedano anche Giuseppe Conte , Luigi Di Maio e Danilo Toninelli , ...

Diciotti : M5s al voto sulla piattaforma Rousseau su Salvini. Grillo : 'Fiducia in Di Maio' : M5s al voto online sulla piattaforma Rousseau sul caso Diciotti e l'autorizzazione a procedere chiesta dal tribunale dei ministri nei confronti del ministro Matteo Salvini. Quello di oggi è un ...

Diciotti - Matteo Salvini : "Anche Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si facciano processare dal Parlamento" : "Non sono più solo, e in verità non lo sono mai stato perché tutti noi abbiamo agito insieme, sul caso Diciotti. E come ho fatto io, chiedano anche Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, a loro volta inseriti nel registro degli indagati, il giudizio parlamentare". Matteo Salvini, secondo

Caso Diciotti - giusto votare contro l’autorizzazione a procedere. Salvini ha agito per interesse pubblico : Il ministro Matteo Salvini va processato o ha agito per “un preminente interesse pubblico”? Ridotta all’essenziale la domanda sul Caso Diciotti è questa e, sembrerà strano viste le polemiche di questi giorni, l’interesse pubblico è riconosciuto da tutti (l’obiettivo era costringere gli Stati Ue ad accogliere quote di migranti); si tratta di capire se l’interesse fosse anche “preminente”. Pensateci. Ci si divide su un aggettivo. L’ermeneutica ...

Diciotti - Salvini : comunque vada il governo non rischia : Roma, 18 feb., askanews, - 'Per me il governo non rischia, a prescindere da come vada'. In un colloquio con Repubblica, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini si mostra convinto della tenuta del ...

Rousseau e la truffa del voto sul caso Diciotti-Salvini : Il M5s si dice inamovibile sui suoi principi. “Niente immunità, niente insindacabilità”, c'è scritto sul sacro blog. Però sul caso dei migranti della nave Diciotti per Matteo Salvini, probabilmente, il Movimento deciderà di fare un'eccezione. “Questo quindi non è il solito voto sull’immunità dei par