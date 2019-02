Arresto genitori di Renzi | Salvini ' Niente da festeggiare'

Matteo Renzi - lo sfogo brutale dopo l' Arresto dei genitori : "Assurdo - chi vuole eliminarmi così sbaglia" : È durissima la reazione di Matteo Renzi , dopo gli arresti ai domiciliari per suo padre Tiziano e sua madre Laura Bovoli, accusati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni dalla procura di Firenze. A proposito della decisione del giudice di dare il via libera alla misura detentiva, Renzi ha scr

Milano - “sono prodotti tipici che porto in regalo ai miei genitori”. Ma nella valigia c’era cocaina : un Arresto a Linate : I militari della Guardia di Finanza di Linate e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato circa 9,5 kg di cocaina e tratto in arresto una cittadina sudamericana, proveniente dal Perù. Ispezionando i bagagli della donna, sono state trovate confezioni sigillate apparentemente contenenti caffè e altri prodotti alimentari tipici, che la passeggera dichiarava di voler portare in dono ai parenti in Italia. In realtà ...