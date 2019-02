Api | referendum in Baviera per salvarle dall’estinzione | ma gli agricoltori si scagliano

ilfattoquotidiano

: In sole due settimane un milione e 745 mila bavaresi si sono precipitati nei municipi a firmare per un referendum c… - SlowFoodItaly : In sole due settimane un milione e 745 mila bavaresi si sono precipitati nei municipi a firmare per un referendum c… - repubblica : Oggi su Rep: ???? “Salviamo le api”: i bavaresi vogliono un referendum contro l'estinzione - Radio3tweet : Il referendum sulle api in Baviera #LaCittà in diretta ora, qui -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Un milione e 745mila firme con l’obiettivo di arrivare a unper salvare le api. Accade in, dove in un paio di settimane il 18 per cento della popolazione si è recato presso il proprio municipio, facendo la fila per ore al freddo, per dare il sostegno a questa battaglia. A testimonianza di quanto venga sentito a queste latitudini il problema del futuro sempre più incerto di questo insetto. Negli ultimi 30 anni si è assistito a un inesorabile declino: oggi inil 54% delle api è sparito o in via d’estinzione. La proposta referendaria, promossa dalla Lega per la protezione della natura (‘Bund Naturschutz’) e dai Verdi, prevede che il 20% delle terre agricole siano coltivabili entro il 2025 con criteri biologici, arrivando poi al 30% nel 2030. Il 10% degli spazi verdi, inoltre, dovrebbe essere trasformato in prati fioriti. E mentre i pesticidi verrebbero banditi in ...