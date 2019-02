Al via i bandi per il TAV? Il Re adesso è nudo

huffingtonpost

: @AdolfoCrotti @WhoisLeoliNo Andrà via alle condizioni della società solo se Beppe sarà bravo ad organizzare un rinn… - matteo_bandi : @AdolfoCrotti @WhoisLeoliNo Andrà via alle condizioni della società solo se Beppe sarà bravo ad organizzare un rinn… - corradobianchi6 : Gentilissimo ministro @DaniloToninelli se martedì il CdA di Telt da il via libera ai bandi di gara non si potrà più… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Ilsi farà. Il governo non bloccherà alcuna opera. Se ci fosse un borsino della Torino-Lione, oggi questo aprirebbe in rialzo. Le certezze che avevano galvanizzato il popolo NOdopo la pubblicazione dell'analisi costi-benefici voluta dal ministro Danilo Toninelli sembrano vacillare dopo le rivelazioni che sono trapelate nella serata di ieri, domenica 17 febbraio. Se non fosse che in ballo c'è il futuro dello sviluppo economico di una buona parte del nostro Paese, ci sarebbe quasi da sorridere davanti a una vicenda che sta diventando grottesca.I fatti. A mezzo stampa viene fatta trapelare una notizia che vorrebbe che la pubblicazione deidi gara per l'avvio dei lavori della Torino-Lione fosse all'ordine del giorno del consiglio d'amministrazione di Telt in programma per martedì 19 febbraio. Notizia che viene confermata dalla società ...