Studenti e migranti | sui treni lombardi boom di rider pendolari

Migranti - il prof spiega agli Studenti il dramma dei naufragi nel Mediterraneo : Sta commuovendo il web il racconto dell’esperimento del prof essor Enrico Galiano per spiega re ai suoi alunni di terza media, in vista della Giornata della Memoria, i tragici avvenimenti in materia di Migranti . Un’idea semplice, per mostrare ai ragazzini fatti molto lontani dalla loro quotidianità e in generale da quella di chi è nato e cresciuto nella realtà occidentale. Il prof essore non è l'unico ad aver in questa settimana collegato i giorni ...

Via al torneo 'Vasto Welcome League' - Studenti e giovani migranti in campo : Partenza 'ok', dunque, per la competizione organizzata nell'obiettivo di " inviare un segnale volto all'integrazione " ribadiscono i promotori -, grazie allo sport, intenso come veicolo per far da ...