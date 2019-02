Scozia | investe e uccide una 12enne | scende dall' auto e si accorge che è sua figlia

Blastingnews

(Di domenica 17 febbraio 2019) Una beffa del destino quella accaduta nei giorni scorsi ine che ha visto coinvolto un giovane padre e la sua bambina di appena 12 anni. La tragedia si è consumata per le strade di Glasgow, dove John McLaren, un uomo di 38 anni, stava viaggiando a bordo della suamobile quando improvvisamente ha investito una giovane ragazzina. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Messaggero, al momento dell'impatto l'uomo è subito scesoa vettura per andare a soccorrere la vittima, ed è proprio in quel momento che ha fatto la macabra scoperta: la ragazzina era Abbie, sua. Pare che la giovane fosse appena scesabus che la stava riaccompagnando a casa dopo essere stata a scuola. Purtroppo, però, la ragazzina è stata travolta in pienomobile senza avere neanche il tempo dirsene.Tragedia in: investita e uccisa da suo padre in mezzo alla ...