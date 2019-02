Latte | qual è il prezzo giusto? Ecco l' accordo con i pastori

Latte - Greenpeace : “Qualcosa non funziona nella gestione delle filiere” : «Le proteste dei pastori sardi sono il sintomo evidente del fatto che qualcosa non funziona nella gestione delle filiere e nel meccanismo dei fondi della PAC», dichiara Federica Ferrario, responsabile campagna Agricoltura sostenibile di Greenpeace Italia, commentando la crescente ondata di manifestazioni contro il basso prezzo del Latte. «Troppo spesso assistiamo a filiere non eque, che non sono in grado di garantire ai produttori non solo una ...