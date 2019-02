I pastori bloccano una cisterna e rovesciano 10 mila litri di latte a Oristano

Latte : pastori sardi bloccano tir allo scalo Porto Torres : Le trattative tra associazioni, in rappresentanza del mondo delle campagne, e industriali, promosse dalla Regione, sono riprese giovedì scorso con un lungo incontro a Cagliari. Che, nonostante ...

Latte - pastori bloccano scalo P. Torres : 11.30 La protesta dei pastori sardi per il crollo del prezzo del Latte arriva nello scalo di Porto Torres (Sassari). I contestatori hanno fermato tir frigo e un camion che trasportava carni suine provenienti dalla Francia, gettando a terra gran parte del carico e chiedendo delle autorità sanitarie per "le pessime condizioni della merce". L'azione è stata fermata dall'intervento dei carabinieri e della polizia in assetto anti sommossa. Momenti ...

Protesta per il latte - pastori "bloccano" euro la squadra del Cagliari : Si è estesa a tutta la Sardegna e coinvolge ora anche il mondo del calcio e la squadra del Cagliari , la Protesta dei pastori per il prezzo del latte. Nella tarda mattinata un gruppo di allevatori si è presentato avanti ai cancelli del centro sportivo di ...

