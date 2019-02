Genoa-Lazio 2-1 | pagelle e tabellino

Rimonta Genoa - Lazio beffata : Il Genoa ferma la corsa della Lazio alle posizioni alte della classifica battendo in Rimonta 2-1 i biancocelesti al Ferraris e ottenendo il quarto risultato utile consecutivo. La squadra di Inzaghi va ...

Serie A calcio - i risultati di oggi (17 febbraio) e la classifica : Genoa-Lazio 2-1 - colpi salvezza di Empoli e Udinese : Nel pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 24^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Spicca la grande vittoria del Genoa contro la Lazio giunta in piano recupero, un pirotecnico 2-1 che permette al Grifone di risalire fino al tredicesimo posto e che invece frena i biancocelesti nella corsa verso un posto nella prossima Champions League (oro occupano il settimo posto). Gli ospiti partono baldanzosi e in un primo tempo avaro di ...

Genoa-Lazio finisce 2-1 | : Prandelli ha schierato la squadra con il 4-3-3: in attacco tridente Lazovic-Sanabria-Kouamè. Ma a risolvere è stato Criscito

VIDEO Genoa-Lazio 2-1 - Highlights - gol e sintesi. Criscito la risolve nel recupero - Badelj dedica la rete ad Astori - Sanabria pareggia : Il Genoa ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel match valido per la 24^ giornata della Serie A 2019 di calcio. I biancocelesti sono passati in vantaggio a Marassi grazie alla rete di Badelj al 44′: bella triangolazione con Immobile al limite dell’area, poi il centrocampista la piazza nell’angolino basso. Al 75′, poco dopo una trasversa colpita dagli ospiti, il Grifone pareggia grazie a Sanabria che trova la deviazione vincente ...

