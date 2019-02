U&D serale | anche Daffrè e Mazzocchi si schierano dalla parte di Antonio dopo la

Blastingnews

(Di sabato 16 febbraio 2019) La scelta di Teresa Langella è l'argomento del giorno tra i fan di Uomini e donne che ieri 15 febbraio hanno seguito con interesse la puntata speciale, trasmessa in prima serata. Contro ogni aspettativa della vigilia, la tronista ha scelto Andrea Dal Corso,se la risposta del corteggiatore è stata molto diversa da quello che lei si sarebbe aspettata.settimane di dichiarazioni pubbliche e un weekend in villa, caratterizzato da una romantica cena, l'imprenditore veneto ha risposto di 'no' alla tronista, rifiutando di presentarsi nel castello per un confronto davanti agli ospiti. Le sue poche spiegazioni, date in precedenza al padre della cantante, non sono bastate per evitare le polemiche che quest'oggi 'rimbalzano' tra i vari social network. Non sono solo i fan del programma ad esprimersi contro il corteggiatore, reo di avere illuso e deluso Teresa, madiversi ...