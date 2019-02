Sci | slalom Aare | oro per Mikaela Shiffrin | che riscrive la storia

Sci alpino - Mondiali 2019 : Mikaela Shiffrin nella leggenda - quarto oro di fila nello slalom! Vince davanti a Swenn-Larsson e Vlhova : Signore e signori, giù il cappello davanti a Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense ha scritto, per l’ennesima volta, una pagina indelebile della storia dello sci. La nativa di Vail centra il quarto titolo mondiale consecutivo nello slalom ai Mondiali di Are 2019 (e il secondo oro in questa manifestazione dopo il trionfo nel supergigante di apertura), grazie ad una seconda manche ai confini, forse oltre, della realtà. Assieme a lei ...

Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom speciale femminile ai Mondiali di Sci in Svezia : La sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto la medaglia d’oro nello slalom speciale femminile ai Mondiali in Svezia, penultima prova della manifestazione. Shiffrin ha concluso la gara al primo posto con un tempo complessivo di 1:57.05 dopo essersi piazzata al terzo posto

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Shiffrin rimonta d'oro! Argento Swenn Larsson - bronzo Vlhova. Fuori Holdener : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove prosegue il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. E' l'ultimo atto di una sfida che prosegue ad altissimi LIVElli da tutta la stagione tra la regina dello sci contemporaneo, la statunitense Mikaela Shiffrin e la nuova ...

Sci - Mondiali Are : Holdener al comando dello Slalom Speciale - Shiffrin terza : ARE - Wendy Holdener al comando dello Slalom Speciale femminile , penultima prova in calendario ai Mondiali di Are . Al termine della prima manche, l'elvetica, mai vittoriosa in stagione nelle prove ...

Lo slalom femminile dei Mondiali di Sci 2019 in streaming e in TV : È la penultima prova della manifestazione: la prima manche inizia alle 11, la seconda alle 14.30: i link per seguirle in diretta

Mondiali Sci 2019 – Slalom femminile : Holdener comanda la prima manche - azzurre attardate : prima manche dello Slalom mondiale: Holdener in testa, Shiffrin terza, Vlhova 5ª. Fuori Curtoni, Costazza davanti a Della Mea I Mondiali di Are potrebbero riservare un’altra grande sorpresa. Nello Slalom femminile, dopo la prima manche in testa c’è Wendy Holdener, già oro in combinata e nel team event: la svizzera, argento olimpico e tre volte sul podio quest’anno in Coppa del mondo, ha 11 centesimi di vantaggio sulla ...

Sci alpino - Slalom femminile Mondiali 2019 : Holdener al comando - Shiffrin e Vlhova inseguono. Azzurre lontanissime dalla vetta : Ci si aspettava Shiffrin o Vlhova ed invece c’è Wendy Holdener al comando della prima manche dello Slalom femminile dei Mondiali di sci alpino ad Are. Ottima prova dell’elvetica, amante di questo pendio, che ha fatto la differenza poco prima dell’imbocco della parte finale e gestendo poi al meglio un’insidiosa quadrupla. Holdener ha chiuso con il tempo di 57”08 ed ora nella seconda manche andrà a caccia di quella ...

Mondiali Sci 2019 – E’ il giorno dello slalom femminile - tre le azzurre al via : Irene Curtoni con il 13 : Alle 11 scatta lo slalom femminile ai Mondiali di Are: la prima azzurra a partire sarà Irene Curtoni con il 13, poi Costazza e Della Mea Tre azzurre al via nello slalom che chiude il programma femminile dei Mondiali di sci alpino. Alle 11 (diretta tv su Raisport ed Eurosport) aprirà le danze l’austriaca Katharina Liensberger, subito dopo toccherà alla favorita Mikaela Shiffrin che vorrà riscattare la delusione del gigante dove ha ...

Sci Alpino - Mondiali : alle 11 lo slalom donne. E' duello Shiffrin-Vlhova : Esordiente in questa stagione in Coppa del Mondo - proveniendo dalla squadra di Coppa Europa - è stata 16esima a Semmering e 17esima a Zagabria. Oggi partirà con il pettorale 28, Curtoni e Costazza ...

