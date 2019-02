Parma | Stulac | ' Partita difficile | ma siamo pronti Il gol non mi manca'

Serie A Parma - Sierralta e Stulac influenzati : per loro solo riposo : Parma - Il Parma è tornato ad allenarsi, a Collecchio, dopo la gara persa con l' Inter . Alla seduta pomeridiana non hanno preso parte Stulac e Sierralta , a riposo per una sindrome influenzale. Per ...

Parma - D’Aversa pronto ad affrontare la Juve : “c’è Stulac - out Rigoni” : Parma, Roberto D’Aversa promette battaglia contro la Juventus ferita a seguito della sconfitta contro l’Atalanta di Gasperini “La Juventus è una delle squadre più forti d’Europa. Dobbiamo essere convinti di affrontare una squadra fortissima a prescindere dalle assenze che possono avere. Servirà la partita perfetta“. Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, parla così della sfida contro i campioni ...

Parma-Spal - probabili formazioni : preoccupa Stulac : PARMA SPAL probabili formazioni – Un solo precedente tra i due club, quello relativo al girone d’andata di questo campionato che ha visto il successo della Spal per 1-0, decisiva una magia di Antenucci. Come riporta Sky Sport tutti gli ultimi quattro derby emiliano-romagnoli in Serie A sono finiti in parità, tanti pareggi quanti nei […] L'articolo Parma-Spal, probabili formazioni: preoccupa Stulac proviene da Serie A News ...

Serie A Parma - lavoro personalizzato e terapie per Stulac e Rigoni : Parma - I gialloblù sono tornati a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato, al Tardini, contro la Spal . Nella seduta pomeridiana D'Aversa non ha potuto contare su Stulac e Rigoni , alle ...