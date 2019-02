I team di Apex Legends pronti a espandersi | quale futuro per il Battle Royale?

optimaitalia

: Apex Legends: Ninja e il suo team vincono il torneo nordamericano Twitch Rivals - - GameXperienceIT : Apex Legends: Ninja e il suo team vincono il torneo nordamericano Twitch Rivals - - FedericoDeRosa : @PlayApex è il nuovo @FortniteGame solo perché questo aveva rotto e va di moda odiarlo. #Apex è buggato, ti obbliga… - Diregiovani : #ApexLegends, #100Thieves invita i giocatori ad unirsi al team. Ecco come candidarsi ?? -

(Di sabato 16 febbraio 2019)Una vera e propria febbre daquella che ha travolto la community mondiale dei videogiocatori, e i numeri fatti registrare nel corso delle ultime settimane (o, per meglio dire, dal momento in cui il gioco ha fatto il suo esordio sulla scena, ndr) ne sono una prova più che lampante: sforati infatti i venticinque milioni di giocatori unici, non è possibile a questo punto fare una stima precisa disarà il prossimo obbiettivo di Respawn Entertainment ed Electronic Arts con il. L'unica cosa certa è però che ildi sviluppo ha ben chiari in mente i piani per i prossimi mesi, con la roadmap che pian pianino si materializzerà in game.Per contenuti digià stabiliti (e in qualche modo anche già “pubblicizzati” nei confronti della community, ndr) ce ne sono altri che ancora non sono confermati, ma che sono in cantiere in via di sviluppo e ...