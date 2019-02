ilfattoquotidiano

: Droga, il ministro Fontana: rivedere concetto di 'modica quantità' #droga - MediasetTgcom24 : Droga, il ministro Fontana: rivedere concetto di 'modica quantità' #droga - SkyTG24 : Droga, ministro Fontana: 'Bisogna rivedere la modica quantità' - MPenikas : FQ: Droga, Fontana: “Rivedere la ‘modica quantità’, impedisce di eliminare gli spacciatori” -

(Di sabato 16 febbraio 2019) “La modica quantità è un aiuto prezioso per gli spacciatori, che difficilmente si fanno trovare con quantità superiori: vengono arrestati e in serata sono già liberi”. Il ministro per la Famiglia Lorenzoin un’intervista al Corriere della Sera evidenzia la necessità di ripensare profondamente il sistema della prevenzione e dell’assistenza in tema di droghe, ma anche di rivedere norme come la “modica quantità”: da un lato, spiega“fa pensare che ci sia una quantità ammissibile, dall’altradi togliere gli spacciatori dalle strade. È importante – spiega – che la questione torni al centro dopo che per anni è sembrato che fosse superata. Il mio primo atto pubblico è stata una visita a San Patrignano“. Il ministro leghista parla anche di “cannabis, un problema diverso dal passato” perché, “ha ...