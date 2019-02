Diciotti | il sottosegretario Di Stefano M5s | “L’autorizzazione a procedere contro

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 febbraio 2019) Matteo Salvini non deve essere processato. È quello che pensa ilgrillino agli Esteri, Manlio Di, a poche ore dall’ufficializzazione del voto online tra gli iscritti del M5s. Il risultato della consultazione online tra gli iscritti orienterà la decisione dei sette senatori del M5s nella Giunta per le Elezioni del Senato che martedì dovrà esprimersi sull’autorizzazione adel tribunale dei ministri di Catania.“Credo in questo caso l’autorizzazione non vada concessa perché parliamo dell’operato di un governo intero, di un Consiglio dei ministri che ha agito collegialmente. Conte, Toninelli e Di Maio hanno consegnato al tribunale dei ministri le loro memorie, dicendo che hanno partecipato a questa scelta”, ha detto Dinell’intervista a Maria Latella su Sky Tg24. “Credo – aggiunge Di– che non ...