Sicilia | Ars approva il bilancio con 34 voti a favore e 27 contrari

Sicilia : Presidente Ars - 'chiedo scusa a deputate per avere trascorso San Valentino in aula' : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Ringrazio tutti i deputati per il lavoro svolto e specialmente le donne che da 24 ore stanno qui giusto nel giorno di San Valentino. Vi devo chiedere scusa". Con queste parole, il Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè ha chiuso la seduta d

Sicilia : maratona Ars - riprende l'aula per approvare il bilancio : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - Dopo una breve Giunta regionale, è ripresa l'aula all'Assemblea regionale Siciliana per l'approvazione definitiva del bilancio. Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha riunito la giunta regionale subito dopo il voto della legge finanziaria.

Sicilia : approvata la finanziaria dopo una lunga maratona fiume all'Ars : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - E' stata approvata pochi minuti fa, dopo una maratona fiume, la legge finanziaria dall'Assemblea regionale Siciliana. Superati anche gli ultimi due scogli, gli articoli 10 e 11. La manovra è stata approvata con 34 voti favorevoli e 28 contrari. La seduta è stata sospes

Sicilia : prosegue la maratona della finanziaria all'Ars - usato ancora il voto segreto : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - E' proseguita per tutta la notte la maratona della legge finanziaria all'Assemblea regionale Siciliana per riuscire ad approvare la manovra entro stamattina. "Io tra dieci minuti chiudo, non ne posso più. Sono di una stanchezza mortale. Altrimenti, rinviamo la seduta a

Sicilia : riprende a oltranza la maratona finanziaria all'Ars - polemiche in aula : Palermo, 14 gen. (AdnKronos) - Dopo diversi stop and go, è ripresa solo dopo le 22.30 la seduta dell'Assemblea regionale Siciliana per approvare la legge finanziaria "entro questa notte", come ha sottolineato questa sera il Presidente Ars Gianfranco Miccichè. Una maratona che andrà avanti a oltranza

Sicilia : Presidente Ars - 'finanziaria va fatta entro stanotte' e rinvia aula alle 21.30 : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - Ancora un rinvio, l'ennesimo, dell'aula all'Assemblea regionale Siciliana. Il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè ha aperto l'aula per annunciare il nuovo rinvio alle 21.30. "Se si riesce ad approvare la Finanziaria, la si deve approvare questa notte - avverte Micc

Sicilia : Musumeci arrivato all'Ars - atteso suo intervento in aula : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione, Nello Musumeci è appena arrivato a Palazzo dei Normanni dove tra poco inizierà la seduta per l'esame della manovra finanziaria. Dopo la giunta straordinaria riunita oggi a sorpresa a Palazzo d'Orleans per discutere del ko di ieri sera in au

Sicilia : manovra Ars nel caos - seduta rinviata ancora : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - Nuovo rinvio per la seduta dell'Assemblea regionale Siciliana che avrebbe dovuto iniziare alle 18. Il vicepresidente Roberto Di Mauro ha rinviato l'aula alle 19.30. Secondo indiscrezioni, dopo il ko di ieri su due importanti articoli della legge finanziaria, si sarebbe

Legge di Stabilità in Sicilia - caos all'Ars. Armao : 'Al lavoro per trovare soluzioni opportune' : Così il vicepresidente della Regione e assessore all'Economia, Gaetano Armao, dopo la bocciatura da parte dell'Aula dell'articolo 7 del disegno di Legge di Stabilità relativo al ripianamento del ...

Sicilia : maratona Ars - bloccata stabilizzazione precari nelle Camere di commercio : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) - bloccata dall'Assemblea regionale Siciliana la stabilizzazione dei lavoratori precari nelle Camere di commercio. Dopo una breve discussione in aula è stato dichiarato "inammissibile l'articolo 17" che, a questo punto, scompare dalla legge Finanziaria in discussione.

Sicilia : Milazzo (Cisl) - ‘Governo Musumeci ostaggio dell’Ars’ : Palermo, 12 feb. (Adnkronos) - "Il Governo Musumeci è ostaggio dell’Ars. E’ in continua difficoltà perché non ha una maggioranza stabile all’Assemblea regionale Siciliana e deve trovare le opportune convergenze con le forze di opposizione". A dirlo è il segretario regionale uscente della Cisl Sicili

Sicilia - Musumeci : 'Cospiratori e cortigiani nei palazzi del potere - dall'Ars vorrei meno ostilità e più collaborazione' : ... davanti a una platea di professionisti, imprenditori, docenti universitari, è andato oltre il tema dell'incontro, toccando temi dell'economia, sviluppo e turismo. ' 'A volte noi Siciliani ha detto ...

Venezuela : Grillo (Siciliani verso la Costituente) - 'Ars faccia valere Statuto in difesa dei Siciliani' : Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - "Dalle comunità siciliane del Venezuela ci giungono drammatiche testimonianze non solo del clima di violenza che persiste soprattutto nella capitale, ma anche della gravissima situazione economica che ormai colpisce la generalità delle famiglie ridotte spesso alla fame"

Sicilia : Presidente Ars - 'Ma quale vacanza? Senza carte non si può andare in aula' (2) : (AdnKronos) - Il Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè aggiunge poi: "Anche se tornassi domani a Palermo, potrei starmene a casa lo stesso. Non ci sarebbe alcuna differenza tra la mia preSenza a Palermo o meno". E spiega: "La verità è che l'imbarbarimento della politica è