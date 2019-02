Servizio civile obbligatorio con Reddito di Cittadinanza | la novità della Lega﻿

La Lega vorrebbe limitare il RDC : Servizio civile - aver lavorato per due anni e un rinnovo : Arrivano i limiti posti dalla Lega al Reddito di cittadinanza. Per evitare il rischio di disincentivare il lavoro si propone un anno di servizio civile e una presenza settimanale di 25 ore a chiunque percepisca il reddito e abbia tra i 18 ed i 28 anni, escluso chi in passato ha già prestato un analogo servizio. La Lega inoltre propone un altro emendamento che prevede di concedere il Reddito di cittadinanza solo a chi abbia versato - per un ...

Servizio civile obbligatorio per i giovani con Reddito di Cittadinanza - la proposta presentata in Senato : L'anno di Servizio da volontario consente a chi porta a compimento la prestazione di acquisire competenze spendibili anche nel mondo del lavoro , ottenendo punteggi in ambito concorsuale . Più volte ...

