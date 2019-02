Rapimento per ottenere il saldo ?del debito di droga | due arresti

Rapimento per debito droga - due arresti : ANSA, - NAPOLI, 15 FEB - Rapiscono un innocente per recuperare un debito di droga - 350mila euro - del cognato. Con questa accusa i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno fermato due ...

Luca Tacchetto ed Edith Blais - per il premier Trudeau la ragazza è viva. Ipotesi Rapimento : Di Luca Tacchetto, italiano di 30 anni, ed Edith Blais, 34enne canadese, si sono perse le tracce da metà dicembre, quando si trovavano nel Burkina Faso. Nelle ultime ore ha parlato della giovane canadese il primo ministro Justin Trudeau: “Da quello che sappiamo, sì, Edith è viva”. Il papà di Luca: "Forse rapito per fini politici o economici".Continua a leggere

Rapimento Motka - scoperta cellula Isis : 12.25 Individuati i sequestratori del cooperante italiano Federico Motka, che fu rapito in Siria nel 2013. I Carabinieri del Ros stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere,emessa dal Gip di Roma su richiesta del "Gruppo antiterrorismo"della locale Procura Distrettuale,nei confronti di alcuni appartenenti all'Isis, gravemente indiziati di associazione con finalità di terrorismo internazionale e sequestro di persona a scopo ...

È stato arrestato uno dei tre uomini ricercati per il Rapimento della volontaria Silvia Romano : Domenica 9 dicembre è stato arrestato uno dei tre uomini ricercati per il rapimento della volontaria Silvia Romano, avvenuto il 20 novembre in Kenya. L’uomo si chiama Ibrahim Adan Odar ed è stato arrestato nella città di Bangali, nella contea

Kenya - arrestato uno dei 3 ricercati per il Rapimento di Silvia Romano - : Ibrahim Adan Omar è stato fermato a Bangale, nella contea di Tana River, domenica sera. La conferma è arrivata dal comandante della polizia amministrativa Kenyana. Ancora in fuga gli altri sospetti ...

Arrestato un funzionario dei Parchi in Kenya per il Rapimento di Silvia Romano : Roma, 9 dic., askanews, - Un alto funzionario del Kenya Wildlife Service, il servizio Parchi del Paese africano, è indagato in relazione al sequestro dell'operatrice umanitaria italiano Silvia Romano. ...

