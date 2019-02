Napoli-Torino | tutto quello che c' è da sapere

Serie A - Juventus-Frosinone : arbitra Giua. Napoli-Torino a Fabbri : ROMA - Sono state rese note le designazioni della 5° giornata di ritorno di Serie A . Si comincia con l'anticipo del venerdì Juventus-Frosinone, Giua,, poi sabato alle 18 Cagliari-Parma, Manganiello, ...

Napoli-Torino streaming live - ecco dove e come vedere il match : Napoli-Torino streaming live , ecco dove e come vederlaecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Napoli Torino live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match liveLa sfida tra Napoli-Torino sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in streaming attraverso la piattaforma Sky […] L'articolo Napoli-Torino streaming live, ecco dove e come vedere il ...

Biglietti Napoli-Torino - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per match del 17 febbraio : Domenica 17 febbraio alle ore 20.30 lo Stadio San Paolo sarà palcoscenico di una grande classica del nostro calcio, valida per la 24esima giornata di Serie A. Il confronto tra Napoli e Torino riserverà senza ombra di dubbio tante emozioni tra due compagini che sanno giocar bene a calcio e sono dotate di ottime individualità. I favori del pronostico pendono ovviamente dalla parte degli azzurri. La compagine allenata da Carlo Ancelotti, seconda in ...

Torino - Mazzarri : 'Impariamo dal Napoli di Sarri' : Torino - È l'ultimo Napoli di Sarri il modello di Mazzarri per un Torino che non vuole più stare ai margini della zona Europa. 'Come loro siamo bravi a fare il pressing alto, ma dobbiamo imparare poi ...

Il Torino di Mazzarri batte l’Inter che va a meno 8 dal Napoli : Gol di Izzo Walter Mazzarri serve la sua vendetta sportiva. Il suo Torino batte 1-0 l’Inter di Spalletti. Gol di Izzo il calciatore di Scampia che proprio Mazzarri aiutò a non abbandonare il mondo del pallone. Rete nel primo tempo su colpo di testa. L’Inter ha provato a reagire ma non ha costruito grandi palle gol. Spalletti ha fatto tre cambi, è entrato anche Nainggolan ma l’inerzia del match non è cambiata. Nel finale espulso ...

Basket femminile - 15a giornata Serie A1 2019 : Schio cerca il riscatto contro Torino - rinviata Napoli-Venezia : Grande incertezza alla vigilia della quindicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Nella giornata di ieri Napoli ha annunciato attraverso uno scarno comunicato la propria rinuncia a proseguire il campionato, ma la Federazione ha fissato un incontro con le atlete e lo staff tecnico della società partenopea lunedì 28 gennaio con lo scopo di valutare ogni possibile via per garantire la regolarità della competizione sino alla ...

Arbitri : Rocchi per Napoli-Lazio - Roma-Torino a Giacomelli : Sarà Gianluca Rocchi di Firenze ad arbitrare domenica sera Napoli-Lazio, big match e posticipo della 1/a giornata del girone di ritorno di Serie A. Roma-Torino è stata affidata a Giacomelli di Trieste,...

Napoli : bomba esplode all'ingresso della Pizzeria Sorbillo - forse un uomo in motorino : Ieri notte un boato potentissimo ha rotto il silenzio che avvolgeva la città e il centro storico di Napoli. La causa è stata l'esplosione di un ordigno davanti alla storica Pizzeria Sorbillo Gino. Fortunatamente l'esplosione non ha causato la morte o il ferimento di nessuna persona, anche se al momento dell'esplosione era presente il guardiano notturno che si è salvato grazie alla protezione assicuratagli dai pannelli blindati. Ma l'ingresso ...

Le notizie del giorno – Arrestati 5 tifosi del Napoli - deferito il Torino e Cairo : Le notizie del giorno – Aggiornamenti nelle ultime ore per quanto riguarda il Napoli, in generale il mondo del calcio deve fare i conti con spiacevoli episodi di violenza che si stanno verificando principalmente nelle ultime settimane. Nel dettaglio nelle ultime ore gli agenti della Digos della Questura di Napoli hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere e dieci perquisizioni a carico di altrettanti ...

Altra vergogna dopo i fatti di Inter-Napoli : ecco cosa è successo prima Lazio-Torino : I fatti successi prima e durante Inter-Napoli con la morte di un tifoso nerazzurro non ha insegnato nulla, prima della gara tra Lazio e Torino nuovo vergognoso episodio. Secondo quanto riportato dalla polizia coinvolti in scontri supporter del Torino e del Bologna che viaggiavano su due pullman, lanciato anche un sasso che ha rotto il vetro di un terzo pullman di tifosi granata diretti a Roma per la partita con la Lazio, non sono ...

Napoli - doppia sfida allo Zurigo tra Fiorentina e Torino : San Valentino in Svizzera Il Napoli giocherà in Europa League contro lo Zurigo, andata il 14 febbraio in Svizzera e ritorno sette giorni dopo al San Paolo. Per gli azzurri, il doppio confronto europeo a cavallo tra le sfide contro Fiorentina (al Franchi) e Torino (al San Paolo). Dopo il match di ritorno al San Paolo contro lo Zurigo, il Napoli è atteso dalla trasferta a Parma, nel week-end di domenica 4 febbraio. L'articolo Napoli, doppia sfida ...

Il Napoli tiene il passo della Juve. Stasera il posticipo Milan-Torino : Il Napoli archivia con un secco 4-0 il Frosinone e tiene invariata la distanza di 8 punti dalla capolista Juventus. La Roma si fa rimontare due reti nel finale dal Cagliari in 9. Stasera Milan - ...

