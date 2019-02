I30 Fastback N | la doppia anima firmata Hyundai

Hyundai I30 Fastback N - due anime un solo stile : Sapete qual è il primo motivo di acquisto per ogni nuova auto venduta in Europa? Non è il prezzo o il brand e nemmeno la potenza oppure i consumi. Quello che conta più di tutti quando ci si appresta ad acquistare una vettura ancora immacolata è il design. In altre parole l'aspetto esteriore. E un'automobile non deve essere solo bella, ma deve avere dei tratti stilistici riconoscibili e associabili al marchio e poi deve stimolare delle sensazioni ...

Hyundai I30 Fastback N Safety Car del Mondiale Superbike : La nuova Hyundai i30 Fastback N sarà la Safety Car ufficiale del Mondiale Superbike 2019 e scenderà in pista a fianco delle moto di serie più veloci al mondo con una particolare livrea, ispirata alla Hyundai i20 Coupe WRC. L’attività fa parte della nuova partnership tra Hyundai e il Mondiale SBK, annunciata a settembre 2018. […] L'articolo Hyundai i30 Fastback N Safety Car del Mondiale Superbike sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Superbike : la Hyundai I30 Fastback N Safety Car in pista per il Mondiale di moto [FOTO] : Hyundai motor Company ha annunciato la che la nuova i30 Fastback N sarà la Safety Car ufficiale del Mondiale Superbike 2019 La Hyndai i30 Fastback N, che scenderà in pista a fianco delle moto di serie più veloci al mondo, si distingue per la particolare livrea, ispirata alla Hyundai i20 Coupe WRC. L’attività fa parte della nuova partnership tra Hyundai e il Mondiale SBK, annunciata a settembre 2018. La Safety Car marchiata Hyundai N farà ...

Hyundai I30 N - La Fastback diventa Safety Car della Superbike : La Hyundai ha stretto un accordo con gli organizzatori del Mondiale Superbike per fornire le vetture ufficiali di servizio. Oltre alle Kona e Tucson (di serie) è stato realizzato anche un esemplare unico della i30 N Fastback che sarà utilizzato come Safety Car ufficiale.La Safety Car debutta a Phillip Island. Il debutto della i30 N Fastback Safety Car avverrà nel primo week end di gara del mondiale 2019 a Phillip Island, in Australia, dal 22 al ...

Hyundai I30 N - Una settimana con la 2.0 T-GDi Fastback - Day 4 : Questa settimana, nel nostro Diario di bordo, mettiamo alla prova una sportiva ancora non disponibile sul mercato, la Hyundai i30 N Fastback Performance. Il secondo modello firmato dal reparto high-performance della Casa coreana deriva dalla capostipite della nuova generazione di modelli con prestazioni elevate, la i30 N. A differenziare le due versioni è solo la carrozzeria: la coda della coupé a quattro porte la appesantisce di 12 kg (in ...

Hyundai I30 Fastback N : al volante su strada e in pista la prestazionale sportiva coreana : Grazie al sistema N Grin Control è possibile scegliere tra cinque modalità di guida diverse: Eco, Normal, Sport, N e N Custom. Due pulsanti sul volante consentono l'attivazione delle diverse modalità:...

