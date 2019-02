È tempo di intraprendere un viaggio epico attraverso la Russia post-apocalittica | Metro

eurogamer

: Censis, un comunicato di qualche tempo fa indicava l’incertezza dei giovani ad intraprendere la strada dell’artigia… - CarloMafera : Censis, un comunicato di qualche tempo fa indicava l’incertezza dei giovani ad intraprendere la strada dell’artigia… - Dario03533731 : @lorenzdonofrio carlo bombrini un tempo disse: 'Il Mezzogiorno non dovrà più essere in grado di intraprendere'...… - Masterdiruolo : Sono ancora in tempo per intraprendere la via del sacerdozio??? -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Deep Silver e 4A Games annunciano cheExodus è ora disponibile in tutto il mondo per Xbox One, PlayStation 4 e PC.Exodus vede Artyom e una banda di Spartan Rangers fuggire dallapolitana di Mosca eunlaIspirato ai romanzi di Dmitry Glukhovsky,Exodus intreccia una potente storia con un'immensa campagna single-player che combina combattimenti feroci, esplorazione, sopravvivenza e furtività in uno dei mondi di gioco più coinvolgenti di sempre.Leggi altro...