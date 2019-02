: Veneto,albo delle prostitute nei comuni - NotizieIN : Veneto,albo delle prostitute nei comuni - TelevideoRai101 : Veneto,albo delle prostitute nei comuni - aylaf93 : RT @Agenzia_Ansa: Un 'albo' per le prostitute in ogni Comune, il Veneto discute la legge #ANSA -

Arriva in Consiglio regionale delun progetto di legge, di iniziativa statale, che mira a regolamentare la prostituzione, istituendo 'albi' nei quali le donne si registrano nel Comune dove esercitano l'attività. La proposta è stata presentata dal consigliere Antonio Guadagnini (Siamo). In base alla proposta di legge,composta di 15 articoli, le 'lucciole' sarebbero tenute al pagamento degli oneri per sanità, previdenza e fisco, e avrebbero l'obbligo di mantenere la totale riservatezza dell'identità dei clienti.(Di giovedì 14 febbraio 2019)