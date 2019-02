lastampa

: RT @vatican_it: Vaticano, la responsabilità dei vescovi al centro del summit sugli abusi - restamg : RT @vatican_it: Vaticano, la responsabilità dei vescovi al centro del summit sugli abusi - alexginotta : Vaticano, la responsabilità dei vescovi al centro del summit sugli abusi - stupronato : RT @vatican_it: Vaticano, la responsabilità dei vescovi al centro del summit sugli abusi -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) ... ai media, come possiamo collaborare in questo senso, e quindi la trasparenza di fronte al popolo di Dio, ai fedeli, che giustamente hanno una grande impazienza e ultimamente in molti paesi del mondo ...