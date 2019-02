Speciale Uomini e donne La scelta | chi sono i tronisti Quando va in onda

Uomini e Donne/ Dall'annuncio al silenzio : tutto pronto per lo Speciale La Scelta di Teresa - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Si avvicinano le nozze di Clarissa e Federico e l'ex tronista svela nuovi dettagli in merito...

Anticipazioni Speciale Uomini e donne : Teresa - in lacrime - viene confortata della Galgani : Il conto alla rovescia per la puntata della scelta di Teresa Langella è ufficialmente iniziato. Venerdì 15 febbraio verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 la decisione finale della tronista napoletana, alle prese con i corteggiatori Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Cornici di questi romantici momenti saranno due location d'eccezione: una villa, nella quale Teresa trascorrerà un ultimo weekend con i due ragazzi per togliersi anche gli ...

Al via 'Speciale Uomini e Donne : La Scelta' con Tina - De Lellis - Gemma e Valeria Marini : Tutte le anticipazioni sulla versione serale 'Uomini e Donne', in onda venerdì 15 febbraio, in prima serata su Canale 5

Speciale Uomini e Donne - La scelta - Maria De Filippi : "Ecco quali saranno i ruoli di Giulia De Lellis - Tina Cipollari - Gemma Galgani" : Speciale Uomini e Donne - La scelta di Teresa Langella su Canale 5 Tre appuntamenti, a partire da venerdì 15 febbraio 2019, in prima serata, su Canale 5, con Speciale Uomini e Donne - La scelta. Il dating show di Maria De Filippi svela il finale da favola dei quattro tronisti in carica, Ivan Gonzalez, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Teresa Langella.prosegui la letturaSpeciale Uomini e Donne - La scelta, Maria De Filippi: "Ecco quali ...

Maria De Filippi dice la sua : il conflitto di interessi a Sanremo e lo Speciale Uomini e Donne : Maria De Filippi presenta lo speciale di Uomini e Donne: aspettative e speranze della conduttrice sulla prima serata Fremono i preparativi per lo speciale di Uomini e Donne. E di questo nuovo progetto, su Oggi, ne ha voluto parlare Maria De Filippi in persona. La prima scelta che vedremo, come ha confermato lei, sarà quella […] L'articolo Maria De Filippi dice la sua: il conflitto di interessi a Sanremo e lo speciale Uomini e Donne ...

Serale Uomini e Donne - ospiti e novità : annunciata una coppia Speciale! : Alessia Cammarota e Aldo Palmieri confermano: sì al Serale di Uomini e Donne Il tanto atteso Serale di Uomini e Donne, in onda dal 15 febbraio in prima serata, si prospetta ricco di novità e ospiti speciali: tra le tante coppie del passato di Uomini e Donne ce ne sarà una delle più durature, ovvero Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, oggi sposati con due figli e ancora più innamorati dell’inizio della loro storia. A dare la conferma è ...

Andrea e Arianna - dopo la scelta di Uomini e Donne una domenica Speciale : Andrea e Arianna, news dopo la scelta di U&D: novità sulla neo-coppia Andrea e Arianna di Uomini e Donne sono sempre più affiatati! dopo la scelta, hanno deciso di fare dei passi importanti e non perdono mai occasione per stare insieme. E chi lo avrebbe detto che Andrea, a sorpresa, avrebbe fatto la sua scelta […] L'articolo Andrea e Arianna, dopo la scelta di Uomini e Donne una domenica speciale proviene da Gossip e Tv.

Speciale Uomini e donne la scelta : prima puntata con Teresa Langella : ll primo dei tre appuntamenti con Speciale Uomini e donne la scelta andrà in onda venerdì 15 febbraio 2019 a partire dalle 21,20 su canale 5. Protagonista della prima puntata la tronista Teresa Langella che si troverà a scegliere tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Uno scenario da favola tra villa e castello in cui avverrà la festa di fidanzamento alla presenza del prescelto. Il tutto organizzato da Valeria Marini, new entry di questa nuova ...

Dal 15 febbraio in prima serata su Canale 5 “Speciale Uomini e Donne : La Scelta” : Venerdì 15 febbraio, alle 21.10 su Canale 5, il primo dei tre imperdibili appuntamenti con “Speciale Uomini e Donne: La Scelta”! Nelle puntate verrà svelato il finale delle quattro favole d’amore di Teresa, Lorenzo, Luigi e Ivan. Due corteggiatori per ogni scelta, una villa e un castello da sogno per la festa di fidanzamento. Guest star tra gli altri: Gemma Galgani la confidente; Valeria Marini la party planner; Giulia De Lellis l’influencer e ...

Uomini e Donne - lo Speciale serale della scelta - Teresa nel castello con Andrea e Antonio : Nelle pagine social ufficiali del programma è stata annunciata la prima scelta, in onda a febbraio su Canale 5.

Arriva lo Speciale di 'Uomini e Donne' : la De Lellis impegnata nelle registrazioni : Tutti i telespettatori e gli appassionati di "Uomini e Donne" si sono resi conto da qualche settimana che i troni sono giunti a momenti importanti del loro percorso. Ma l'altra sera è Arrivata una storia su Instagram da parte della bellissima Giulia De Lellis a confermare che le scelte sono imminenti e presto le vedremo sullo schermo. Le storie Instagram sul profilo di Giulia De Lellis Giulia De Lellis è solita tenere aggiornati i propri fan, ...