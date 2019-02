SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI - Dal 15 febbraio all' Archivio Storico Comunale

cronacacomune

: @paolapala3 sta tenendo un ottimo webinar su edicola e audiolibri #MLOLscuola, il nostro servizio che porta il digi… - M_L_O_L : @paolapala3 sta tenendo un ottimo webinar su edicola e audiolibri #MLOLscuola, il nostro servizio che porta il digi… - CenforInt : Lexis360, giurisprudenza e legislazione francese al tuo servizio - zimiosk : @magnomiche @FPanunzi Conosco nella mia provincia trentina diverse persone che svolgono questo servizio presso bibl… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Al via un laboratorio pratico di scrittura per gli studenti del Cpia 14-02-2019 / Giorno per giorno , Comunicato a cura degli organizzatori, Come si scriveva nel passato? Quali erano i materiali e gli ...