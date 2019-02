Rapid Vienna-Inter 0-1 | le pagelle | Nainggolan conferma | Lautaro non fa rimpiangere Icardi

Europa League - una brutta Inter vince a Vienna contro il Rapid : basta un rigore di Lautaro : Aspettando di capire se e come si ricomporrà la frattura con Mauro Icardi, l'Inter si gode il suo alter ego. Indossa il numero dieci, ha il sangue argentino come l'ex capitano e sta iniziando a segnare con una certa frequenza. Dopo il gol vittoria contro il Parma, Lautaro Martinez si ripete anche in

VIDEO Rapid Vienna-Inter 0-1 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Lautaro Martinez decisivo : L’inter passa per 0-1 in casa del Rapid Vienna e mette una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale dell’Europa League di calcio: decisiva la rete dal dischetto di Lautaro Martinez al 39′ del primo tempo, dopo che lo stesso attaccante si era procurato con grande abilità il penalty pochi istanti prima. Il ritorno a San Siro tra sette giorni dovrebbe essere una mera formalità per gli uomini di Spalletti. IL ...

Rapid Vienna-Inter 0-1 - Europa League : Lautaro Martinez risolutore su rigore - passo dei nerazzurri verso gli ottavi : L’Inter ha sconfitto il Rapid Vienna per 1-0 nell’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i nerazzurri si sono imposti nella capitale austriaca e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione al prossimo turno della seconda competizione continentale per importanza: giovedì prossimo è in programma il match di ritorno a San Siro, servirà una nuova prestazione autorevole per proseguire ...

Inter-Rapid Vienna - Europa League 2019 : quando si gioca il ritorno? Data - programma - orario e tv : L’Inter ha appena fatto il proprio esordio stagionale in Europa League, ma è già il momento di pensare alla gara di ritorno dei sedicesimi di finale della seconda competizione continentale di calcio per squadre di club: i nerazzurri ospiteranno gli austriaci del Rapid Vienna giovedì prossimo, 21 febbraio, nella partita con inizio alle ore 21.00. La gara verrà trasmessa in tv in chiaro su TV8, mentre in abbonamento sarà visibile su Sky, ...

Rapid Vienna-Inter - le formazioni ufficiali : Rapid Vienna-Inter, le formazioni ufficiali – Si gioca un turno molto importante di Europa League, le squadre in campo per i sedicesimi di finale della competizione. In campo l’Inter che dovrà vedersela sul campo del Rapid Vienna. Il club nerazzurro deve fare i conti con il caso Icardi, il calciatore ha deciso di non seguire la squadra dopo la decisione dell’Inter di consegnare la fascia da capitano ad Handanovic, si ...

Europa League : Lazio Siviglia - Rapid Vienna Inter : Inter a Vienna alle prese con il caso Icardi mentre la Lazio, che ospita il Siviglia, ha vissuto una vigilia segnata dagli scontri tra tifosi. Sono in corso indagini per risalire ai protagonisti della ...

Rapid Vienna-Inter LIVE - Europa League 2019 : DIRETTA e tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AGGIORNAMENTI 13 FEBBRAIO 19.56 Queste le probabili formazioni di Rapid Vienna-Inter. Rapid VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Muldur, Dibon, Barac, Potzmann; Schwab, Ljubicic; Murg, Knasmullner, Schobesberger; Alar. INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. 19.54 Dunque Lautaro Martinez, decisivo contro il Parma, ...