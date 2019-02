Inzaghi | Fatto il massimo | con tanti infortunati è dura

Inzaghi : «Il Napoli ha fatto meglio - ma l’ammonizione non c’era» : L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ai microfoni di Sky al termine della gara contro il Napoli: Ha parlato con Rocchi subito dopo il fischio finale? «Sì, il Napoli ha fatto meglio di noi, però non so se era fallo quello di Acerbi, ma l’ammonizione non c’era. Sono episodi che ultimamente ci vanno male. Ripeto che il Napoli soprattutto il primo tempo ha fatto meglio di noi, ma perdere per questi episodi non è bello. Correa è ...