Google Pixel 3 e Pixel 3 XL regalano Pixel Stand e cover sul Google Store

Con Google Pixel 3 Lite anche Pixel Watch e nuovi speaker? Le ultime : Sembra sempre più sicuro il lancio dei Google Pixel 3 Lite di questa primavera, avendo ormai intuito il colosso di Mountain View che è tipo di diversificare la propria offerta, integrandola anche con prodotti di fascia media, e magari proponendo anche un dispositivo indossabile che possa proporre un'alternativa di successo a quanto già in circolazione. A riportarlo è 'gizmochina.com', che fornisce anche qualche accenno sulle specifiche ...

Un 2019 ricco di Made by Google : in arrivo Pixel Watch - un nuovo Google Home - un Pixel economico e altro : Nikkei, un celebre quotidiano nipponico, ha appena diffuso un rapporto grazie alla quale sono stati accennati alcuni progetti “Made by Google” che vedranno la luce nel 2019. In gran parte, questi prodotti erano già stati anticipati grazie a precedenti fughe di notizie ma non avevamo ancora nulla di ufficiale. I Pixel economici Quelli che potrebbero […] L'articolo Un 2019 ricco di Made by Google: in arrivo Pixel Watch, un nuovo ...

Redmi Note 5 diventa un Google Pixel - con tanto di Google Fotocamera - con questo porting di Android 9 Pie : Secondo un annuncio ufficiale, Xiaomi Redmi Note 5 dovrebbe ricevere Android 9.0 Pie nel primo trimestre 2019, ma il beta test pubblico per la ROM globale MIUI non è ancora iniziato. L'articolo Redmi Note 5 diventa un Google Pixel, con tanto di Google Fotocamera, con questo porting di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel è il brand di smartphone che cresce più velocemente negli USA : Google Pixel è il brand di smartphone che negli Stati Uniti sta crescendo più velocemente: l'ultimo dato parla di miglioramento del 43% su base annua. L'articolo Google Pixel è il brand di smartphone che cresce più velocemente negli USA proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3A con Snapdragon 625 avvistato su Geekbench : Google Pixel 3A, l'ultimo misterioso modello della terza generazione di smartphone Made by Google, è apparso su Geekbench con Qualcomm Snapdragon 625. L'articolo Google Pixel 3A con Snapdragon 625 avvistato su Geekbench proviene da TuttoAndroid.

Un rumor su Google Pixel 4 vede due smartphone con un “vero” supporto dual SIM : Le voci nascono da un commit in Android Open Source Project Gerrit che riguarda la quarta generazione dei Pixel L'articolo Un rumor su Google Pixel 4 vede due smartphone con un “vero” supporto dual SIM proviene da TuttoAndroid.

Il dopo Nexus con Google Pixel 3 Lite? Prime note sul prezzo : Avete per caso dimenticato il discorso sui Google Pixel 3 Lite? Ci pensiamo noi a ricordarvelo. Stando a quanto espresso dal portale 'MySmartPrice', la variante più grande dovrebbe costare 40 mila rupie, all'incirca 490 euro, almeno stando ai valori restituiti dal cambio valuta attuale. Il modello standard dovrebbe essere contraddistinto dalla sigla 'G020B', mentre quella che contrassegnerà la variante più grande si dice sarà 'G020F'. Ricordiamo ...

Insieme alle patch di febbraio arrivano sui Google Pixel alcune piccole novità : Non accade spesso che Insieme alle patch arrivi dell'altro, anzi a dire il vero accade quasi mai, ma questa è una di quelle volte che fa eccezione L'articolo Insieme alle patch di febbraio arrivano sui Google Pixel alcune piccole novità proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 Lite e Pixel 3 XL Lite ora hanno anche dei nomi in codice : Google, come emerso da alcune indiscrezioni precedenti, sarebbe pronta a proporre due dispositivi di fascia media. Il nome di questi due smartphone non è ancora stato annunciato ma potremmo trovarci al cospetto di: Google Pixel 3 Lite o Google Pixel 3a; Google Pixel 3 XL Lite o Google Pixel 3a XL. Proprio durante le scorse […] L'articolo Google Pixel 3 Lite e Pixel 3 XL Lite ora hanno anche dei nomi in codice proviene da TuttoAndroid.

Patch febbraio 2019 per Google Pixel : file OTA - factory image e bollettino : Sapevamo che la Patch di sicurezza di febbraio 2019 non si sarebbe fatta attendere troppo, e così, infatti, non è stato: puntualissima, come avviene quasi sempre a cavallo del primo lunedì del mese, eccola arrivare, innanzitutto a bordo dei dispositivi a marchio Google abilitati alla sua ricezione (fra cui vi ricordiamo non comparire i Nexus 5X e 6P, che hanno visto ormai conclusa la propria corsa, ed invece rientrare a pieno titolo tutti gli ...

Google rilascia le patch di sicurezza di febbraio 2019 per i suoi Pixel : Google rilascia le patch di sicurezza di febbraio 2019 per i suoi smartphone e tablet Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL e Google Pixel C. L'articolo Google rilascia le patch di sicurezza di febbraio 2019 per i suoi Pixel proviene da TuttoAndroid.

Un test con Google Pixel 3 anticipa i benefici sull’autonomia della dark mode di Android Q : Di Android Q sappiamo ancora poco. Ma tra le voci circolate finora c'è quella che riguarda l'implementazione di una dark mode L'articolo Un test con Google Pixel 3 anticipa i benefici sull’autonomia della dark mode di Android Q proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 vs Google Pixel 3 XL : non siamo pazzi - guardate il confronto fotografico : Abbiamo messo a confronto uno dei migliori smartphone Android di sempre in campo fotografico, con uno degli ultimi nati Xiaomi di fascia medio-bassa, il risultato vi sembrerà impossibile. L'articolo Redmi Note 7 vs Google Pixel 3 XL: non siamo pazzi, guardate il confronto fotografico proviene da TuttoAndroid.