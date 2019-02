Eleonora Giorgi si mostra orgogliosa dopo l' intervento La Asl dovrebbe passare il

Eleonora Giorgi : “Ho fatto il lifting. Le Asl dovrebbero passarlo a chi è depresso” : Eleonora Giorgi si fa “sponsor” del lifting. L’attrice, 65 anni, appare in copertina sul settimanale Chi con un “volto nuovo”: “Non mi riconoscevo più. Sono una donna vitale e l’immagine non corrispondeva più a quello che sentivo dentro. Avevo il disperato bisogno di somigliarmi il più possibile”, ha detto l’attrice al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Certo, i primi giorni dopo l’operazione non ...

GF Vip - Eleonora Giorgi si mostra per la prima volta dopo i ritocchi estetici (VIDEO) : Eleonora Giorgi di recente è tornata alla ribalta per aver partecipato alla terza edizione del GF Vip. Un’esperienza molto forte, dove come sempre ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. A tal proposito, anche nelle ultime ore, ha deciso di svelare ai suoi follower di essere ricorsa ai ritocchi estetici. Eleonora Giorgi ringiovanisce grazie ai ritocchi estetici Eleonora Giorgi ha deciso di mostrarsi su Instagram dopo aver fatto dei ...

Atletica – Eleonora Giorgi - test positivo nei 35 km di San Giorgio di Gioiosa Marea : test positivo per la lombarda Eleonora Giorgi, impegnata nei 35 km di San Giorgio di Gioiosa Marea, chiusi con un tempo di 2h45:21 Eleonora Giorgi si rimette in marcia. All’esordio stagionale sulle strade di San Giorgio di Gioiosa Marea (Messina), nella tappa inaugurale dei Societari, la 29enne delle Fiamme Azzurre ha portato a termine il test sui 35 chilometri con il tempo di 2h45:21. Era la prima volta che la lombarda affrontava in gara ...

Atletica - Eleonora Giorgi promossa sui 35 km : 2h45 : 21 in vista della 50 km di marcia. Antonelli e Colombi vincono i tricolori : Ottimo esordio stagionale per Eleonora Giorgi che a San Giorgio di Gioiosa Marea (provincia di Messina) ha portato a termine il test sui 35 chilometri con il tempo di 2h45:21. La brianzola si è cimentata su questa distanza in vista del debutto assoluto sui 50 km di marcia che avverrà il prossimo 19 maggio nella Coppa Europa ad Alytus (Lituania), la 29enne si cimenterà infatti su questa distanza nel prossimo futuro con l’obiettivo di ...

Gf Benedetta Mazza non mi è piaciuta la battuta di Eleonora Giorgi : In un’intervista rilasciata al sito “Super Guida Tv”, Benedetta Mazza racconta la sua esperienza al reality e parla anche di Stefano Sala che è stato il protagonista principale del suo percorso se Sala non avesse avuto una situazione sentimentale ancora aperta fuori dalla Casa, i due si sarebbero lasciati sicuramente andare molto ma molto di più. Durante l’intervista ha raccontato”:E’ stata un’esperienza eccezionale sotto tutti i ...