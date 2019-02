Diciotti | voto in Giunta martedì 19 alle 11

Caso Diciotti - voto sul processo a Salvini sarà martedì 19. Giarrusso (M5S) : stiamo ancora ragionando : Caso Diciotti, si voterà martedì 19 febbraio sul processo a Matteo Salvini. La discussione della Giunta per le immunità del Senato si è conclusa e si riunirà...

Diciotti - martedì 19 febbraio il voto in giunta. Grasso : “Sì al processo per Salvini - altrimenti si apre precedente pericoloso” : Il voto della giunta per le Immunità di Palazzo Madama sul caso della nave Diciotti è stato programmato per martedì 19 febbraio alle 13.30. Ieri, con una relazione di 15 pagine, il relatore e presidente dell’organismo Maurizio Gasparri ha chiesto che non si conceda l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini: è accusato di sequestro di persona aggravato per non aver fatto scendere i migranti dalla ...

Caso Diciotti - martedì voto su Salvini : 12.24 La Giunta delle elezioni e delle immunità si riunirà martedì prossimo per votare sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, sul Caso della nave Diciotti. Si comincerà alle 13.30 con le dichiarazioni di voto, poi ci sarà la replica del presidente Gasparri e il voto finale. L'ha confermato il presidente della Giunta Maurizio Gasparri al termine della riunione.

Diciotti - il piano anti-Salvini : pronto il voto online dei 5S : Il Movimento Cinque Stelle potrebbe cambiare ancora una volta rotta. Dopo le rassicurazioni di Conte e Di Maio a Salvini sul caso Diciotti, i penastellati potrebbero fare retromarcia usando l'alibi ...

Diciotti - voto entro mercoledì : "Ho anche citato nella relazione ampiamente Conte, che è intervenuto sul caso Diciotti il 12 settembre in Senato, poi molte volte sulle politiche dell'immigrazione, il che fa capire che la politica ...

Diciotti - Gasparri : “Salvini ha tutelato interessi pubblici”. Giarrusso : “Da M5s nessun imbarazzo. Il voto? Decideremo” : “Propongo alla Giunta il diniego all’autorizzazione a procedere”. Questa la decisione del presidente della Giunta e relatore Maurizio Gasparri sul caso della nave ‘Diciotti’ e che riguarda il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “La decisione del presidente Gasparri non ci imbarazza. Noi terremo sempre fede ai valori del Movimento” afferma Mario Michele Giarrusso, che tuttavia non svela come il M5S voterà né in Giunta né in Aula di Palazzo ...

Caso nave Diciotti - Salvini : querelo chi parla di voto di scambio giunta-Tav - Sky TG24 - : Il ministro ha ribadito che non c'è nessuna trattativa sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti. "Magari quella era la vecchia politica", ha sottolineato Salvini. E sull'analisi costi-benefici della Tav: "Strano che ce l'abbia Parigi e non io"

Tav - Maestri : Nervosismo Salvini conferma scambio con voto Diciotti : Salvini invita a 'curarsi' chi sostiene che sia in atto lo scambio tra il 'no' all'autorizzazione a procedere e lo stop alla Tav. Il suo Nervosismo conferma questa trattativa , in una politica da calciomercato dell'ultima ora. I fatti e la storia parlano chiaro: il Movimento 5 Stelle ha sempre previsto il voto favorevole alle autorizzazioni a procedere, mentre la Lega sosteneva con ...

Caso Diciotti - Matteo Salvini : gravi conseguenze un voto contro il governo : Per quanto Matteo Salvini venga descritto come sereno e tranquillo per la questione del Caso Diciotti, i suoi comportamenti fanno trasparire la sua preoccupazione. Andare di persona a controllare i faldoni del processo o recuperare le carte per preparare un'eventuale difesa indicano chiaramente le preoccupazioni del ministro dell'Interno. Preoccupazioni che in Matteo Salvini sono aumentate non tanto per la richiesta di autorizzazione a procedere ...

Tav - Di Maio : “Ridimensionamento è supercazzola”. Salvini : “Scambio con il voto sulla Diciotti? Non siamo al mercato” : Uno dice che “il ridimensionamento della Tav è una supercazzola“. L’altro replica: non intende scambiare l’annullamento dell’Alta velocità sulla Torino-Lione con il voto al Senato sull’autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. Botta e risposta a distanza su due temi che hanno infiammato i rapporti nel governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Anzi a neanche troppa distanza: i leader del Movimento 5 ...

Tav - Salvini : 'No a mercato sul voto per processo Diciotti' : Ma sia ben chiaro prima vengono gli abruzzesi, prima vengono gli italiani e dopo vengono tutti gli altri paesi del mondo'.