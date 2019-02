Allarme arsenico | scatta il sequestro di 12 pozzi | l' acqua al veleno veniva utilizzata

Allarme arsenico : scatta il sequestro di 12 pozzi - l'acqua al veleno veniva utilizzatia per innaffiare campi e per uso domestico : Tutti sapevano. l'acqua di quei pozzi era contaminata con l'arsenico ma nessuno ha fatto niente, anzi come se niente fosse si è continuato ad utilizzarla sia per innaffiare i campi sia per uso ...