A Roma c' è un ambulanti gate

Roma - permessi agli ambulanti in cambio di soldi e favori : così per i pm funzionava il “sodalizio criminoso” : “Sistematica omissione sul controllo della regolarità dei procedimenti amministrativi” e “divulgazione di informazioni riservate relative a procedimenti amministrativi a carico di commercianti ambulanti”. Tutto ciò attraverso “l’induzione a dare e promettere denari ed altre utilità”. Secondo gli inquirenti, è Alberto Bellucci il dirigente capitolino gancio dei cosiddetti “bancarellari” Romani, in grado di “indirizzare le autorizzazioni ...

Ambulanti : indagati dirigenti Comune Roma : ANSA, - Roma, 13 FEB - Nell'inchiesta sui permessi per le postazioni dei venditori Ambulanti, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e affidato al pm Antonio Clemente, sono indagati tra gli ...

Ambulanti e permessi a Roma - 16 indagati : Perquisizioni in corso da questa mattina, con la richiesta anche di documenti presso il Dipartimento VIII Attività produttive del Comune di Roma, nell'ambito di un'inchiesta sui permessi ...

Inchiesta su permessi ambulanti a Roma - 16 indagati : ci sono anche Dino e Mario Tredicine : L'indagine sugli illeciti riguardanti le autorizzazioni per il commercio. Coinvolti anche il responsabile dell'ufficio rotazione del dipartimento VIII del Comune e il presidente della Federazione venditori ambulanti e giornalai

Roma - permessi per venditori ambulanti : perquisizioni e 16 indagati. Finanza nel Dipartimento delle Attività produttive : Su disposizione della Procura sono in corso perquisizioni a Roma presso le abitazioni di alcuni sospettati di far parte di un’associazione a delinquere per gestire i permessi gli ambulanti. Nell’inchiesta sono 16 le persone indagate per i reati, a seconda delle posizioni, di induzione indebita a dare o promettere utilità, falso ed estorsione. La Guardia di Finanza e la polizia locale si sono recati anche presso gli uffici del Dipartimento VIII ...